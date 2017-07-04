林冠英：槟岛新市长任重道远 加速策划州经济发展 北马新闻

（槟城4日讯）槟州首席部长林冠英透露，由于征收消费税的实施，槟岛获批准房屋计划的发展总值，已从2015年的36亿令吉，下降至2016年的26亿令吉，下降近达10亿令吉。

他认为，这是消费税带来的极大冲击，所幸槟城还有槟州政府及市政厅推动的发展计划减少冲击，因此，新任槟岛市长必须延续这重要的议程，即不只确保槟城清洁、绿化、健康及安全外，也要着重加速、策划槟州经济发展。

他说，虽然槟州面对经济不景，但所幸州内投资及旅游业仍然保持成长，他希望这方面的努力获得延续，以确保槟州成为一个投资及旅游主要中心。他也不希望在政府部门或槟岛市政厅内存在“孤岛思维”（SILO MENTALITY），因为根据他的观察，市政厅内也有这种思维。

他希望这种思维能够消除，否则将难以在团队精神下前进。“我们需要有一个团队，应该采纳团队的概念，因为不论市长或市政厅秘书表现多好，没有团队的支持，所有一切将不能成功。如果我们以团队来执行任务，我们将不会失败。”

他是于新任槟岛市长宣誓就职典礼上，致词中如此指出。

麦慕娜：打造更“快乐”槟城

新任槟岛麦慕娜强调，她将紧记州政府朝向打造一个更清洁、绿化、健康及安全州属的目标，而且她将致力打造一个更“快乐”的槟城。

她强调，她将关注槟岛市政厅的服务输送及提高服务素质的程序，这包括标准作业程序、运作及决定的程序，以实现州政府把槟城打造成为智慧城市的目标。她认为，朝向打造智慧城市目标，需要一支团队，以研究如何策划及拟定计划，实现有关的“梦想”。

她续强调，打造一个智慧城市，槟岛市政厅需要智慧的工作人员，以执行实现宏愿。在宣誓后，她将于今日下午即会见槟岛市政厅各部门主管，以了解该厅目前的情况，以及如果建立一支坚强团队，实行前任槟岛市长所拟定的计划、建议及工作。

抨击马华滥权 华校拨款应向教部申请

林冠英抨击马华滥用权力，因为华校申请联邦政府的拨款，应该是向教育部提出申请，而不是通过马华申请。

他希望马华不要把联邦政府当作是政党的“资产”。他认为，马华是把政府及政党混在一起，滥用联邦政府的权力。此外，槟州华教事务协调委员会主席章瑛也希望不要把华校拨款政党化，因为这样，华小问题处理不好，将是马华的责任。

她认为，华教这么多年来面对问题，是因为政府不了解华教的问题，这需要去纠正，例如政府的事务，必须由政府机制去做。

曹观友：迎合电影公司需求 建议拟定拍摄指南

槟州地方政府委员会主席曹观友建议，由于槟城已成为很多电影公司拍摄电影的地点，所以槟岛市政厅应该委任官员或单位专门负责拟定指南或政策，以迎合电影公司的需求。

他举例，有关的需求包括电影公司使用该厅的公共设施、关闭道路，“制造”场景，包括在街道上的“意外、罪案发生或爆炸场景”，都必须获得地方有关当局的管制及协调。

他强调，因此，槟州政府将要求电影公司联系市政厅，以便发出适当的准证，以及作出适当的“宣传”，让公众知道电影拍摄在进行，不会因为意外、罪案发生或爆炸场景而感到惊慌。他补充，市政厅也必须关注电影拍摄引起的问题，包括商家营业不受影响，以及不会对道路使用者造成不方便。

他解释，这是因为道路将可能关闭一整天，受影响商家赔偿等问题必须受到关注。

火箭被促停止揣测注册吊销 林冠英愿晤扎希澄清

（槟城4日讯）槟州首席部长兼行动党秘书长林冠英强调，他愿意会见副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希，以针对对方促请行动党停止揣测将被社团注册局吊销注册的课题澄清事实。

他重申，行动党希望能够在公平的情况下面对选举，而不是在选举之前被吊销注册。“如果你要击败我们，在公平的选举中击败我们，让人民作出决定，不要在我们可以参与竞选前吊销注册。”

他认为，副首相兼内长促请行动党不要揣测，但这一切都是由首相新闻秘书开始挑起的问题。他说，首相新闻秘书不只揣测，而且还“擅用”内政部或社团注册局的权力，因为对方说话的语气好像就是内政部或社团注册局。

他透露，他已致函副首相兼内长，而如果有需要，他将会见对方，以澄清事实。他是于今日在一项记者会上，如此指出。

惊讶陈耀威不愿会见日恒

林冠英对槟城古迹保护员陈耀威昨日表示因担心个人安全问题，所以不愿单独会见日恒长老言论感到愕然。

他说，日恒是出家人，当然不会暴力伤人，更何况也是马来西亚佛教总会的总会长，如果陈耀威发表上述的言论，又有谁愿意再与对方会面？他反问媒体，没有听到任何消息日恒打人，不解为何突然冒出这声明？他强调此事已告一段落，不需要再谈。

他认为，陈耀威的谈话是针对一个和尚，而在任何情况下，如果对方感到个人安全受威胁，都可以报警。他也建议如果陈耀威针对古迹问题感到不满，可以致函乔治市世遗机构投诉，以便该机构展开调查，以及如果对方的投诉具有基础，该机构也将采取行动对付广福宫观音亭。