槟拥2“管制停车场” 收费没划一引混淆 北马新闻

报道:张思倩

（槟城4日讯）槟岛拥有2个“管制停车场”，不过停车收费时间没划一，凡把车停在“管制停车场”的民众受促跟从停车场规定，即每天早上9时到晚上10时都必须缴付停车费包括周日。

槟岛目前拥有2个“管制停车场”，分别在双溪里蒙巴士站和柑仔园草场小贩中心，并由Alam Indah管理公司负责征收停车费。“管制停车场”的入口处设有停车杆，以及负责收费的管理公司员工。

吴洑安贴文百思不解

民政党双溪槟榔区协调员吴洑安周一在脸书贴文指，其助理于本月2日（周日）傍晚到柑仔园草场小贩中心用餐时，必须缴付停车费给该处停车场管理员，深感不解为何槟岛市政厅已划一停车收费时间，理应周日是免付费，但到该小贩中心用餐的民众却还得缴付停车费。吴洑安受访时说，该小贩中心安置的停车费告示牌，有贴上划一收费的黄色告示贴纸，但看管停车场的Alam Indah管理公司却还向其助理收费，所以让他们百思不解。“到底我们须据停车收费划一告示牌缴付停车费，还是据管理公司的规定付费？”

黄顺祥：收费全年无休

对此，槟岛市议员黄顺祥受问时指，目前槟岛有2个设停车杆的停车场，而这2个停车场收费并没划一，并列为“管制停车场”，收费时间是每天早上9时至晚上10时，全年无休。

对于吴洑安的贴文，黄顺祥指这或许是市厅职员因疏忽，而在设停车杆停车场安置停车告示牌，所以导致民众混淆了。无论如何，他在接受本报记者访问获知上述事件后，即刻要求市厅职员拆除该告示牌贴纸，以不再让民众混淆。市政厅职员在接获投诉约2个小时之内，就马上到该小贩中心拆除3块停车收费告示贴纸。

柑仔园草场停车场 没人看管及收费

记者未电联黄顺祥前，先到柑仔园草场小贩中心走一回，发现该停车场并没人看管，也没人收费，停车杆也开着，汽车出入自由。该停车场设有3个停车告示牌，并有贴上最新划一停车收费时间的黄色贴纸。

当地小贩也反映，停车场有停车告示牌，又有停车杆，很多食客都被混淆，也有一些食客在放了停车固本后，又缴付停车费给停车场管理公司。

对此，黄顺祥解释说，市厅之前有接获民众投报，并于上周发出警告信给Alam Indah管理公司，以要求他们依时间，即早上9时至晚上10时派员在该处站岗，不可随意把停车杆开启，让车子自由出入或停放，毕竟该停车场属于“管制停车场”。他在听闻记者反映上述情况后，表示将会继续跟进。