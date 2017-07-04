公正党大将征吉打 至少一半新面孔将出战 北马新闻

报道:巫伟强

（居林4日讯）公正党会在来届大选，继续委派重量级领袖到吉打州竞选，总秘书拿督赛夫丁预料会继续在居林万拉峇鲁区国会议席上阵。至于服务引起部分选民不满的苏贞德兰，或会被调回雪州竞选。

2013年大选，公正党在吉打州15国36州议席中共竞选8国10州，拿下4国4州。来届大选，公正党预计会保留10州席固打外加2至3个议席，至于国席方面则拥有优先捍卫权。

该党吉打州策略局主任赛夫依占透露，来届大选，公正党会派出至少一半新面孔出战，原任议员多数都会获得保留。肯定的是，上届大选以少过900张多数票失利的莫哈末依尔玛，会继续在威拉默贡州席（前称峇卡峇打）竞选。该议席议员是现任吉州大臣拿督斯里阿末巴沙。

他指出，除非党最后一分钟另外调整，否则赛夫丁肯定再战居林万拉峇鲁。至于全国副主席苏贞德兰会否继续出战巴东色海，或会调回雪隆地区竞选，党迄今还没有作出最后决定。

他说，苏贞德兰虽然在国会是很称职的议员，可惜，活动中心是在雪隆，又要负责安华的案件，造成他无暇照顾选区，选民对此有微言，党非常清楚。所以，免不了必须作出一些调整。

“党对国州议员有一定要求，除了要在选区服务选民，更要在州议会和国会有表现。党正在修改候选人准绳和鉴定合格人选，表现不佳的原任者将会被除名。我承认有些候选人的表现无法达到选民要求，过去这9年，党也累积了很多经验，今后的处理和遴选候选人时会更谨慎。”

希联杜绝一党独大 国席分配达共识

希联已就吉打州国州议席的分配达成共识，成员党经有默契，任何国席和属下州议席将由各成员党竞选，绝不让成员党单一包办，避免出现一党独大。

赛夫依占强调，这项分配是很关键的，以确保成员党之间不会出现太大议席差异，尤其类似巫统在国阵内一党独大的局面。

他说，希联成员党也都已经圈定对手，土著团结党主攻巫统在上届大选胜出的选区，诚信党主战伊党选区，公正党和民主行动党除了再战上届大选赢取的选区，另会获得分配新议席竞选。

“举例，巴东色海国席和属下的鲁乃州议席，在上届大选是由公正党赢取，公正党就有出战优先权。剩下的麻布赖州议席因为是属于伊党的选区，将由诚信党竞选。若国州议席都由巫统赢取的，则由希联决定由最合适和最有胜算的成员党竞选，条件是不能全由土著团结党竞选，必须和其他成员党联手。”

他希望这种竞选模式可以在全国贯彻，他了解这不容易，至于能不能成为希联应对来届大选的战略，交由希联最高领导层去做最后决定。

委派有素质的代表 设法赢回华裔信心

赛夫依占不排除，华裔选民对希联的支持度已不及上届大选，希联必须设法赢回华裔信心，否则很难在来届大选取得突破。

“如果选民觉得投希联和国阵没有分别，就会出现两种局面，不投票或把票投给国阵，这是公正党不希望发生的。我们知道，有选民对民联在执政吉打州时的表现感到失望，不过，我想告诉华裔选民，请给我们一次机会，伊党已不在希联内，这次若再度执政，情况就大为不同。”他预料若这情况无法及时扭转，投票率将受到冲击，一旦出现这种局面，国阵就有望稳住政权。所以，公正党这次在候选人取舍上会更小心，要委派真正有素质的代表。

他说，希联已把吉打州列为前线州，只要发挥正常，绝对有能力夺取吉打州政权。问题是有不少选民向他申诉，过去两届大选支持民联候选人，最后发现投选出的代表也好不到哪里，甚至比国阵还要差。

“华裔选民的要求其实很简单；安居乐业，稳定的经济发展和商机。希联绝对有这个能力为吉打州打造更佳的投资环境，我们已拟定一套综合短期、中期和长期的发展计划，包括改善和提升州内的基本设备。”