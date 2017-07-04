7大活动邀您参盛 825起榴梿文化旅游节 国内新闻

（长沙4日讯）2017马来西亚国际榴梿文化旅游节将于2017年8月25至27日在马来西亚吉隆坡和文冬两地举办，共分为7大主体活动。

芒果娱乐副总裁王平波指出，湖南广播电视台和马来西亚文化活动交流在近两年产生了十分可喜的发展势头。

“我和我的团队在去年全程策划执行在吉隆坡举办的‘马中文化交流艺术盛典’取得了良好的社会反响，这足以证明，在‘一带一路’文化交流平台中，马中文化交流的必要性与良好的市场基础。 ”

他说，今年，他与其团队会进一步从文化领域扩展到旅游及经贸领域，将马来西亚最为独特的一张名片“榴梿”与文化、旅游相结合。

他说，通过近一年来与马来西亚华人公会、马来西亚交通部、马来西亚文化旅游部等部门的洽谈与对接，成功促成今次的“马来西亚国际榴梿文化旅游节”。

他披露，该文化旅游节是一场涵盖了旅游、经贸及文化交流的原创性综合节庆项目，由马来西亚华人公会、马来西亚交通部、马来西亚旅游文化部支持，马华一带一路中心主办，马来西亚榴梿进出口商公会联办，湖南芒果娱乐有限公司全程策划执行。

他说，在经过多次实地考察、与主办方领导沟通后最终确定了构成本届国际榴梿的主体活动及各子项目。

“除了7大主体活动，本月下旬，我们将全面展开与各大电商的合作，国内的榴梿爱好者可以通过更为便捷的渠道品味大马榴梿，以不同的方式参与到榴梿节当中。今天上午，马华公会一带一路中心还与湖南广电芒果娱乐签署了5年全面战略合作协议。”

王平波是在出席2017马来西亚国际榴梿文化旅游节新闻发布会时，如是披露。出席者也包括湖南广播电视台副台长穆勇、马华总会长政冶秘书简民发以及马华一带一路中心主席拿督斯里蔡宝强。

另外，穆勇也指出，国家在积极推进“一带一路”文化经贸交流平台的打造，湖南广电也在积极探索“文化走出去的”更多元方式，从优质的电视栏目输出、到文化节庆类活动策划执行再到以文化旅游促进经贸交流的活动，湖南广电正一步步探索与东盟各国在文化传媒、经贸交流上的合作。

“作为本次活动的策划执行单位，湖南芒果娱乐有限公司，对大型文化活动和栏目的制作具备良好的实操经验，我相信今年的榴梿文化旅游节，在芒果娱乐团队同仁的全力付出下，一定能取得不俗的反响。”