面容姣好服务态度佳 女客服员变网红 国内新闻

（新山4日讯）24岁银行女客服员因面容姣好，半年前有网民在网上贴文称赞其服务态度，没想到其他网友把焦点集中在她的外貌上，甚至搜出生活照，在网上迅速流传，以致事主颇感无奈，希望网友们“手”下留情，勿再转载相关照片和贴文。

尤秀芮在武吉英达花园一家银行工作约6年。半年前，一名网友在脸书上贴文，指她的服务态度佳，并把她工作时的照片放上网。

不料，相关贴文在网上迅速流传，使原本称赞她服务态度的贴文，被其他网友将焦点转移到她的容貌上。有网民称她为“仙气女神”，对她进行人肉搜索，并没经她许可下，擅自将她的各种照片在网上公开，就连香港网媒也有报导。

尤秀芮今日透露，她是从朋友转述中，得知此事。

“结果，这半年来总是在被炒作、冷淡下来、再炒作的情况中，不断循环，真是一波未平、一波又起。”

相关贴文广传后，有网民留言表明要到该分行办理业务。所幸，此情况暂未发生，只是一些到该分行办理银行业务的民众看到她时，会询问是否就是贴文里的那名女子。

事实上，私底的尤秀芮受到一些酸民攻击。她说，一些网友会私讯她，批评她炒作，还有人批评她也不是真的很美。

对于这些攻击，她选择不视；对于那些发布她生活照的网页，她也只能举报，但收效甚微。

她已有交往约6年的外籍男友，对于她的遭遇，男友认为这些网友侵犯隐私的举动非常过分，应采取法律行动。

尤秀芮也想过报案，但基于还没受骚扰的严重地步，加上警方也不能采取行动，只好作罢。

针对称赞服务态度佳的贴文，她认为，自己是客服员，只是尽本分，其实其他同事服务态度也都很好。

不管怎样，她对自己在网上爆红，感到非常无奈，并直指这些网民很无聊，且每个人都有自己的样貌，不应批评她的长相。

“我觉得他们不尊重我，已侵犯了我的隐私。”

不过，由于工作地点靠近住家，她暂时没想过换到另间分行，只希望网民们不要再散播相关贴文和她的私人照片。