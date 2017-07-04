加强太阳能发电业务 振兴购3公司45% 经济新闻

（吉隆坡4日讯）建材经销商振兴集团有限公司（CHINHIN，5273，贸易服务组）计划以2480万令吉收购3家公司的45%股权，以强化其在太阳能投资业务的参与。

振兴周一向大马交易所报备，收购计划还提供集团机会，将区域太阳能投资业务扩大至热带国家。

该集团当天与3家公司，即Atlantic Blue私人有限公司、Powertrack私人有限公司和Solarvest能源私人有限公司的股东签署谅解备忘录，以进行收购。

这些股东包括Tan Chyi Boon、Lim Chin Siu、Tan Paw Soon和Chong Chun Shiong。

Atlantic Blue主要从事安装太阳能发电设备、出售太阳能电力，以及产业投资控股。

Powertrack和Solarvest能源是Atlantic Blue的联号公司，主要涉足太阳能的工程、采购和建设。

从签署谅解备忘录之日算起的60日内完成必要的尽职调查后，股权收购将通过现金支付。

振兴表示，收购价是根据3家公司截至3月杪的2017财政年的未审核税后盈利，以及股东提供2018和2019财年高达1000万令吉的盈利保证。

闭市时，振兴集团股价维持平盘收于1.30令吉，共143万1600股成交。