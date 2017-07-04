政府津贴17亿电费 券商推荐买进国能 经济新闻

（吉隆坡4日讯）国家能源有限公司（TENAGA，5347，贸易服务组）上周宣布下半年不调高电费，不过，半岛电费获得政府津贴13亿300万令吉，沙巴和纳闽则是4亿6800万令吉，以弥补更高的能源燃料成本。

国家能源在文告中说：政府宣布下半年的ICP津贴为每千瓦时2.54仙。这表示政府在今年7月至12月期间将承担13亿令吉的津贴成本。包括上半年额外的煤炭及天然气成本，以及为国内天然气消费者提供的ICP回扣。

丰隆投资银行在研究报告中，将国家能源目标价定为17令吉以及建议买入，因为国家能源已经获得13亿令吉的赔偿，以弥补其在不平衡成本过渡机制下所需付出的更高能源燃料成本。

该研究机构称，政府将通过利用购电协议储蓄基金（PPA Saving Fund）资助13亿令吉的津贴，这是与第一代独立电力生产商重新谈判电力购买协议所节约的积蓄。主要是用作缓冲油价波动，对电费造成的影响。

丰隆投银研究指出：“目前，煤炭价格和令吉都相对稳定，减轻了煤炭燃料成本进一步上涨的担忧，但天然气价格预计将每6个月进一步上涨1.50令吉，直至与市价每百万热能单位（mmbtu）26令吉相匹配。”

该份报告同时指出，需要注意的风险领域，如能源燃料供应中断以及不定期的发电厂关闭等事件。

然而，该研究的结论是，对于国家能源的长期增长和强劲的现金流仍然保持正面看法。

该研究行补充：“根据更新的股息支付政策（净收入的30-50％），股东将获得高达5％的高收益率（而不是过去的2-3％）。”