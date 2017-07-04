文：黄婉玮

自从李光耀去世之后，新中关系稍微的风吹草动都会引来对新加坡对华政策的新解读。

在威权体制之下，李氏家族和中国的关系一直是观察的焦点，所以，当总理李显龙缺席中国举行“一带一路”国际合作高峰论坛，新中关系又再次被摆上台，而后的新加坡和印度的海军演习一事，以及中国指派出席在新加坡的香格里拉对话的代表被指为“故意降级”，都顺理成章的成为“新中关系遇冷”的证据。

其实其他国家指派部长级干部参加“一带一路”国际合作高峰论坛，都属正常，新加坡却特别受到点名，是东南亚国家少数没有领导人级别出席的国家。

新中关系的观察者在“后李光耀时代”思想框架内，觉得李显龙的政策已经有别于其父亲，此外，不少媒体评论也针对了马中关系和新中关系做比较，为要突显新加坡与中国存在的疏离。

若说新加坡和中国存在疏离感，其实也是其来有自的。新加坡是东南亚唯一的华人国家，而华人在过去的东南亚是敏感因素，新加坡不能不对中国保持表面上的疏离，所以在冷战时期，最早与中国建交的东南亚国家也不是新加坡。反而由马来精英执政的马来西亚，当前已经成为与中国关系最紧密的东南亚国家之一。

马来西亚和新加坡的国情文化相近，但比较两国对华政策的差异后，也不难理解华人因素对两国外交政策的影响。

东南亚国家的对华政策主要依据各自与中国的地缘战略关系，各国的侧重点也都不同，而新加坡和中国在领土和人口方面本来就有极大的不相称，所以新加坡的外交战略必须依据整个国际大趋势，以保持小国在大环境中的生存之道。具体而言，新加坡必须在中国、印度、美国、欧盟及东盟等面前，尽量保持面面俱到，免于倾向任何一边。

那么，中国有没有可能放弃或围堵新加坡呢?刚刚发生在阿拉伯世界的“雪崩式断交”现象，会不会也发生在东南亚？

其实新加坡具有的外交优势，是使领导人在中国面前保持高自信心的原因，其中就是其国际地位在西方世界的重要性，再来是李氏家族跟台湾与大陆有特殊情谊。两岸是透过三方的这一层情谊关系，才有了举世瞩目的“汪辜会”和“习马会”。

故此，笔者相信新中关系还不至于发展成阿拉伯与卡塔尔的关系那样，况且有东盟作为两国双边关系的框架，各国在不干预原则的基础上，应不会轻易受唆摆来围堵新加坡。