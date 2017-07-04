公平施政是正道 异言堂

文：黄家业

网上与民间一直存在着一股言论，指华裔一直争取公平待遇，最终可能引起国家内乱甚至排华，造成对华裔得不偿失的局面。他们认为，我国的最大族群是巫裔，倘若国家的种族政策被废除，必将造成巫裔不满，续而引发种族冲突。他们的基本论点是，普遍上的巫裔不管在学术或经济领域上，均难与他族特别是华裔一较高下。如果在缺乏种种的政府保护政策下，巫裔群体的经济状况就会每况愈下，而在取消固打制的情况下，能登入大学门槛的巫裔学子也将大幅度地减少。

今天，笔者暂且不管持此论调者是否别有居心，只着重与尝试解析这可能存在的偏见，希望华裔同胞们，别被可能不够全面的偏见论调所误导。第一，过去的两届大选，如果没有大群巫裔选民的参与，在野根本不可能获得过半的实际投票支持率。这现象说明，巫裔同胞并非我们所认为般地不智，也明白国家的运作最终需要合理的方式，所以即使当时民联号称公平施政，依然给与支持。事实上，这是非常重要的数据，说明了相当大部分的巫裔同胞，在相当程度上是可以接受公平施政的，并不如市面上言传的如此种族利益优先。种种迹象显示，巫裔同胞已经渐渐走向开明思想的道路，遗憾的是在野党看不到这一大趋势，在资源分配上为了讨好，甚至比巫统政府的施政还不公。

其二，我国多年来的各族收入，一直都存在相当大的鸿沟，新政策至今所呈现的各数据均显示，巫裔依然无法获得合理比例上的经济利益。实际上，政府的种族保护政策下实际利益的，许多是权贵阶级的极小部分巫裔群体，比如公司的股权占有率，并无法较全面性地惠及最大数量的中下阶层巫裔群体。换句话说，多年来的种族政治与不良施政，实际上是在拉大巫裔族群各阶层之间的财富鸿沟，中低下阶层一直受到的一般只是小恩小惠。这些在种族与社会阶层上的资源分配不均，事实上一直早已存在多年，如果真的会因此引起种族关系的紧张，恐怕早已经发生。这现象或许可以说明，绝大部分的巫裔同胞都是相对理性与爱好和平的，只要不是过于极端的敏感课题，一般上很难引起该族群的集体仇恨情绪。这现象显示，我国各族之间在相处上，早已存在着相当基础的互相容纳与体谅共识，这是非常值得赞扬的。

巫裔同胞相对华裔，确实有较逊色的领域，最明显的是学习上的成就与经商能力。要一个社会迈向和谐，各族之间在经济上的鸿沟不宜过大，这笔者认同。然而，我国真正需要的是从种族特性上来协助巫裔同胞获得改善，而不是种族政策。两者之间是有区别的，以学习为例子，如果今天，你以固打制来提升巫裔入学率，这是在变相地鼓励该族群走向松懈懒散，也直接把整个国家各领域的学术水平与成就拉低。真正应该做的，是提供更有效的教育与鼓励，从巫裔群体的价值观入手，让该族一步步渐渐养成勤学乐业风气，从根本上改变与提升学习态度才是正道。而在经济领域，一味靠固打来维持股权占有率，只能偏帮金日塔顶端一层的巫裔，并无法普遍惠及广大中下阶层。真正提升巫裔经济水平的方法，是提供更广泛的营商教育于巫裔，或提供适当的初步有条件式的援助基金。经济与教育是相当关联的，当教育水平高了，自然经济水平也相应提高，只不过单靠固打，要全面提升巫裔的受高等教育水平是不合情理的，只有真正地让该族群有更高的自发之心，才可能真正提升该族群的受高等教育程度。

不公施政所延生的种种国力衰落与民生问题，才是造成社会不稳的关键。巫裔属于我国最大族群，国家的生产力直接依赖该族群的素质，如果素质不改善，则国力衰落，直接影响民生是必然之事。只有在素质上，真正改善巫裔群体的竞争能力，才可能真正把国家带向繁荣太平。