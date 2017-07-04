四海翻腾云水怒 五洲震荡风雷激 隆门客栈

文：胡一刀

『林吉祥透露希联目标，一举拿下布城并夺取多5州政权；马来部落客引述深喉惊爆，秘密民调显示国阵只能赢得砂拉越、登嘉楼和彭亨。哦，希联从哀兵策略，转为制造乐队花车效应，影响游离票投给会胜利的一方？』

一箭双雕？政治奇迹？希联大选目标，既保住槟城、雪兰莪，再夺取多5个州属，吉兰丹、吉打、霹雳、森美兰和柔佛？

6月30日，行动党林吉祥在吉兰丹话望生布赖，在一场政治讲座会上发表有关演讲。胡一刀不觉有些惊异，希联真的能创造政治奇迹，一举拿下布城并夺取多5州政权？

6月15日，在老林发表之前的半个月，一位马来作家兼部落客Syed Akbar Ali，正好也发表一篇爆炸性的博文，“深喉惊爆：秘密民调显示国阵只能赢得砂拉越、登嘉楼和彭亨”。在这里，深喉的意思是探子。

哦？全马合共13州，果真如该部落客所云，意味除了在野党继续掌控槟城、雪兰莪、吉兰丹，国阵将再沦陷7州，即吉打、玻璃市、霹雳、森美兰、马六甲、柔佛，甚至沙巴。

换言之，如此一来，国阵中央政权亦不保矣？还有还有，该部落客亦称，砂拉越不会对中央国阵死心塌地，而是谁给砂拉越更大自主权就支持谁。

“2013年大选，国阵总得票率仅仅48%，国阵看似无法再提高总得票率。很有可能，国阵总得票率再跌3%仅45%，意味国阵将输掉这一次大选。”

问题在，所谓深喉，所谓秘密民调，究竟有多少可靠性？而且，这位知名部落客，不但被视为高度争议性，也被指为“纳大人的永恒批评者”。至关键是，其他部落客认定他与马老爷走的很近。

你看，心理学有所谓的“乐队花车效应”，即是人类经常会有一种倾向，去从事或相信其他多数人从事或相信的东西。换个角度，人们总是支持会胜利的一方，这种心理倾向就是乐队花车效应（Bandwagon effect）。

这也是选举中常见的从众效应，一些选民会把选票投给那些很可能胜出，或在媒体中如此宣称的政党和候选人，从而增加他们真的胜出的机会。

或许这样说吧，过去国阵牢控主流媒体，在野党长久来难以招架，职是之故采取哀兵策略，争取选民的同情票支持；如今资讯时代时移势转，网络媒体取代主流媒体，哀兵策略那一套用老了，于是转用乐队花车效应？

当然，你可以说，即使大选日期未定，大多数选民心中已有决定。不过，都说仍有20%至30%游离票，会在最后一刻才下定决心。也即是说，他们或将受到乐队花车效应的影响？

又或许，胡一刀未必全对，但也未必全错？一句话，何以亲马老爷的部落客，还有老林相继发表类似看法？

此时此刻，谁也无法预测大选最后走势。虽然，有外国媒体认定，尤其The Diplomat形容纳大人“不会沉没”（Unsinkable），并预测纳大人能摆脱1MDB等丑闻纠缠，继续赢得大选执政云云。

话虽如此，有国阵探子告诉胡一刀，巫统和纳大人或许太乐观，把纳大人在巫统内部的支持力量，视同纳大人在马来选民中的支持。还有还有，巫统内部暗流，尤其纳大人和扎大人的矛盾，逐渐浮上台面对大选非常不利。

至于，老林所说希联再夺5州目标，胡一刀不会说完全没有可能。

其一吉兰丹，大选如果出现三角激战，希联和巫统都有机会打垮伊党。吉兰丹诚信党主席旺拉欣曾告诉胡一刀，有10位吉兰丹伊党议员将追随胡桑。现在虽然没有发生，谁也不敢小觑胡桑，从胡桑主办的数千人群众大会，诚信党加土团党确有一拼的实力，老林甚至点名胡桑是希联大臣人选。

其二吉打，也许希联最有机会攻陷。308和505大选，都因为成也马老爷，败也马老爷。希联内定大臣应该是马公子。

其三霹雳，308大选民联赢得政权上台，后来因为有三名州议员背叛变天。这次多了土团党助阵，或许希联有机会雪耻？其四森美兰，308和505大选，在野党仅以微差失败，这次或许可以翻盘突围？

其五柔佛，土团党慕尤丁大本营，希联能不能突破就看慕爷了。

现在都说，大选可能拖到明年初，也可能还有新的变数。是的，大选江湖恶，套一句老毛名句：“四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激。”哦，四海翻腾，五洲震荡，能否改变马来西亚历史，且看未来由谁来改写了？