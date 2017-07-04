休业整10天 暹路炒粿条回来了！ 北马新闻

报导、摄影：康灯海

（槟城4日讯）暹路的炒粿条香味回来了！

休息了整10天的“全球50大街头美食”之一的槟城暹路炒粿条业者阿风伯（76岁），今日下午3时踩着三轮车挡子出现，在微微细雨中开档，即刻吸引许多慕名而来食客及游客排长龙光顾。

“最近去哪里吃风了？”大家纷纷问候炒粿条阿伯。

老人家边炒边回答：三轮车骨架断了，只好留在家里修理。老爷车跟了我多年，不能就这样丢弃它。

假期过去了，又是阴天微雨，炒粿条人潮比平时少了许多，不过，想要吃到这个红透半边天的炒粿条，依然要等待半个小时以上。在平时天气好，恐怕至少须等一小时。

阿风伯准备的炒粿条佐料，有一大捆青葱的韭菜，鲜红的腊肠，剥掉外壳仍充满弹性的虾子，还有一大碗滴着鲜血的鲜蚶。北马鲜蚶断货，价格贵，许多炒粿条业者都放弃了，老人家一点都不马虎，坚持用火炭，一边煽风，炒出一叠叠充满炭香及蚶鲜味的槟城街头佳肴。

对面的咖啡店里，坐了满满的顾客，咖啡喝了一杯又一杯，为的就是等待一碟阿风伯的炒粿条端上来。

听到“咔嚓，咔嚓”的声音，低头忙着炒的老人家恳求“够了，請不要再拍了”。排队的人太多，连阿风伯都不忍心让他的拥趸等候太久。