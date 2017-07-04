朝再射弹道导弹 中警告后果会灾难性 国际新闻

（华盛顿4日综合电）美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平就朝鲜半岛局势等议题通电话后，朝鲜随即作出挑衅性回应。美军太平洋司令部确认，朝鲜周二早上于接壤中国边境的发射基地，向朝鲜半岛东部海域发射一枚中程弹道导弹，导弹相信落入日本专属经济区（EEZ）内。美韩军方初步认为，朝鲜是次试射取得成功。韩国总统文在寅强烈谴责朝鲜不负责任，指决不容忍朝核挑衅；朝鲜称周二下午3时30分（大马时间下午3时）将有“重大宣布”。中国联合国大使刘结一警告说，朝鲜紧张局势的进一步升级有失控趋势，“后果将是灾难性的。”

韩国联合参谋本部表示，该枚导弹于当地时间周二早上9时40分，从朝鲜接壤中国边境的平安北道方岘空军基地发射，在飞行了约40分钟、约930公里后坠毁。分析指，导弹飞行高度或超过2300公里，美国阿拉斯加亦在导弹攻击范围内。韩国军方保持高度戒备态势，以应对朝鲜新一轮挑衅；韩国总统文在寅已召集国家安全保障会议召开紧急。

日本内阁官房长官菅义伟在临时记者会上表示，朝鲜试射导弹的行为不能容忍，又指导弹飞行了近40分钟“并不寻常”，暂时未收到任何飞机或船只受波及的消息。首相安倍晋三作出指示，要求全力搜集资讯并进行分析、迅速地向国民报告正确资讯、确认飞机及船只安全，及必须对无法预测的情况做出万全准备。

这是文在寅上任以来朝鲜第4次试射导弹，令国际关注；朝鲜周一庆祝人民军战略部队日时，更向外警告其战略部队的导弹，可以攻击全球任何一个角落。特朗普上周五在白宫接见到访的文在寅，称对朝鲜的战略容忍年代经已终结、今后将严厉对待朝核计划；文在寅则指美韩将分阶段解决朝核问题。

特朗普推特吁中方向北韩施压

北韩周二早上再发射弹道导弹，早前表示对北韩的容忍已经结束的美国总统特朗普随即在推特发文回应，指北韩又射导弹，难以相信南韩及日本还可以再忍受多久。特朗普又指中国或应向北韩施加更大压力，逼使北韩停止这种胡闹举动。

另外，日本首相安倍周二表示，将于德国汉堡的二十国集团峰会（G20）上，要求中国和俄罗斯领导人，在处理北韩核问题上发挥更具建设性的作用。安倍又指：“各国领导人将齐聚G20峰会，我强烈呼吁国际社会在北韩问题上团结起来。”

中国恐北韩局势失控

中国联合国大使刘结一警告说，北韩紧张局势的进一步升级有失控趋势，“后果将是灾难性的。”

刘结一周一在新闻发布会上表示，中国希望主要国家更加乐于支持中方提出减低缓解紧张局势的计划，通过恢复与北韩谈判，实现朝鲜半岛无核化、和平及稳定。

他说：“我们不能等待太久而不进行对话。”

北韩驻联合国大使金仁龙上周表示，美国和南韩在4月和5月举行军演，北韩与美国50多年来的对抗比以往任何时候都更加接近核战边缘。

全球核力量报告：华拥270核弹头仅次俄美法

北韩周二（4日）早上在接壤中国边境的发射基地，向朝鲜半岛东部海域发射一枚中程弹道导弹，令全国继续关注到北韩核问题。据最新的全球核力量报告显示，截至2017年初，美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列和北韩全球9个有核国家，合共部署约4150件核武器，当中中国有270枚核弹头，北韩亦有约10至20枚。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的最新全球核力量报告指，在过去一年里，全球核弹头数量虽然略微下降，但所有有核国家都在进一步推进核武器现代化，意味着全面废除核武器依然是一件遥遥无期的事。

据美国媒体报道，该报告显示，截至2017年初，美、俄、英、法、中国、印度、巴基斯坦、以色列和北韩全球9个有核国家，共部署约4150件核武器，如果加上封存或等待拆除核弹头等所有核武器，全球共有约14935件核武器，较去年初减少460件，削减比例为3%。

该报告统计称，目前美国共有6800枚核弹头，俄罗斯有7000枚，两国核武器数量占全球核弹头总数的93%。而其他7个有核国家中，英国有215枚核弹头，法国有300枚，中国有270枚，印度约有120至130枚，巴基斯坦约有130至140枚，以色列有80枚，北韩约有10至20枚。

报道又指，中国已启动改进核武库质量的长期现代化计划，印度和巴基斯坦亦正致力于扩大核武库规模、发展导弹投送核弹头能力。估计北韩亦拥有制造10至20个核弹头的裂变材料，比几年前的预判数量有所增加。SIPRI高级研究员凯勒认为，尽管近期禁止核武器条约的国际会谈取得进展，但在可预见的未来，没有一个国家愿放弃自己的核武库。

朝媒纪录片 人民军炸韩导弹仿制品

北韩罔顾国际警告，周二早上再次发射弹道导弹。在周日，朝鲜中央电视台（KCTV）播放一出北韩在今年3月至6月间多次军事演习的纪录片，当中可见领袖金正恩视察其中一次演练，目击北韩人民军特种部队，以手榴弹炸毁一枚仿制的南韩制“玄武”弹道导弹。

“玄武”弹道导弹是南韩在2000年代早期自主开发，射程约500公里。KCTV的片段中可见一枚仿制“玄武”弹道导弹安放在一辆发射车上，一批人民军特种部队从空中跳伞降落到现场，然后蜂拥到发射车附近，并投掷手榴弹，将该枚仿制“玄武”弹道导弹炸毁。片段中亦有金正恩满脸笑容与军队见面，一众军人表现兴奋。