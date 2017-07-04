解放军坦克西藏练兵 印媒:中印续边境增兵 国际新闻

（北京4日综合电）印军在钖金边境越界的风波持续闹大，中印边境局势随之升温。有印媒指，中印在洞朗地区对峙已经接近一个月，双方都已持续增兵。中国官媒也披露，解放军西藏军区日前，派出坦克部队首次开赴5100米高海拔地域，展开实兵对抗和实弹射击训练。

据印度媒体报道，中印在洞朗地区的对峙已经超过2013年，双方在边界线东段僵持21天的“帐篷对峙”事件，成为1962年边界战争后最严重的一次事件。印度军队在洞朗地区增加更多部队，中国军方在该区也增加了部队。

报道又引述消息人士称，目前印度在前方的部队阻止了中国军队和装备进一步进入该地区。而印度军队增援的部队距离对峙点20公里。另有报道则表示，中印部队已陷入“战争拔河”，中国开始在边境地区测试坦克。

中国官媒则高调报道，西藏军区某旅日前首次开赴海拔5100米陌生地域环境，开展战场环境分析、战斗行动指挥、作战协同运用等实兵对抗和实弹射击课目训练，全面检验了兵种融合遂行军事行动能力。从照片可见，一队中国主战坦克96A型坦克在高原鱼贯而行，并作实弹炮击火光熊熊。

印度记者团访华传被拒

据报中国日前禁止一个印度记者团入境访问西藏。有印媒形容，中方此举反映对印度的反制措施升级。中国外交部周一（3日）再次批评印军越界，强调事发地位于定界地区，要求印方立即将部队撤回。

印度媒体报道，中国早前禁止印度香客通过乃堆拉山口入境朝圣后，近日取消了一个即将到访西藏的印度记者团。该记者团由印度和尼泊尔记者组成，每年一度会到西藏访问。

印度外事记者协会召集人奈克表示，他们在两日前，接获中国驻印度大使通知，此次行程被取消了。奈克认为，可能与中印边境对峙有关。而去年，该记者团曾经到访西藏拉萨、四川成都、以及北京周边的地区。

另中国外交部耿爽再批评印度边防部队在中印边界锡金段越界行为，指印度派遣武装力量越过已定边界，违背了历史界约，违背了《联合国宪章》和国际法的基本原则，性质非常严重，要求印方尊重中方的领土主权，立即将越界的边防部队撤回边界线印方一侧