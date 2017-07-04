4天不进食沉迷打机 杭州宅男脱水险死 国际新闻

（杭州4日综合电）浙江杭州的22岁无业男子阿强（化名）玩网上游戏成瘾，现已身无分文，一直留在出租屋内。虽然无饭吃，但阿强仍然“坚持”躺在床上玩打机。阿强一连4天没吃过半粒米，最终身体难以抵受，只好致电友人求救，友人其后协助报警。警方到场后发现阿强精神恍惚，无法动弹，床上更有已经干涸的尿渍，立即将其送院救治。目前，阿强仍在留院接受治疗，其家人对此感到十分痛心。

阿强自13岁起迷上网游，高中毕业后一直找不到工作，又一度迷上网络赌博，更曾向亲戚朋友及借贷平台借钱逾6万元人民币(约3.8万令吉)。阿强烦嫌父母唠叨，今年4月起辞去父母千方百计替他找来的工作，独自离家前往杭州“发展”。然而，阿强未能找到新工作，更把带来的钱财花光。虽然生活陷入困境，但阿强仍“坚持”要打机。及至6月底，已4天没有吃东西的阿强致电友人求救，对方立即通知阿强父母并报警。

警方接报赶到阿强的住所，发现躺在床上的阿强精神恍惚，面黄肌瘦，不但右下肢肿胀青紫，全身更有多处皮肤溃烂，甚至床上遗有干涸尿渍。“破门进入出租房，大家顿时被眼前的一幕惊呆了，污乱不堪，惨不忍睹。”阿强朋友坦言，一进门便闻到一股浓烈的恶臭，“离开此地有段时间了，别人还说我身上有股异味。”

阿强随后被送院救治，医生诊断其为低血糖脑病、肾功能不全、有褥疮、左下肢深静脉血栓、严重脱水等，医生更直言，阿强如果再晚些送来的话会有生命危险。目前，阿强的情况已经好转，神志清醒，同时经医生为其进行心理辅导后，精神状况亦恢复正常。