辽宁舰门票3小时抢完 香港大叔:北京人都没机会看 国际新闻

（香港4日综合电）中国首艘航空母舰辽宁舰近日首次与香港市民见面，对公众开放的参观券掀起抢票热潮。驻港部队7月3日派发2000张参观券，吸引大批市民通宵排队，3个军营周一中午1时开始派票，所有参观券3小时内派清。

据人民日报消息，解放军3日早晨约6时起于其中一个派发地点、中环军营派筹，11时许派完433张筹，再于下午1时起派发门券至4时许结束。但因部分已取筹市民未有出现领取门票，解放军将剩余的12张门票派给在场等候后备门票的市民。

李先生和范小姐周日晚9时许便通宵排队，范小姐表示，到场知道自己排第二后本想离开，但因中环军营只派发800张门票，担心“一下就派发完了”，于是不敢离开，幸好提早派筹，不用苦等一整天。

有位香港大叔在接受东网电视采访时说“就算国内任何一个城市没人可以上去，只是给我们香港人机会，就算北京人都没有这个机会，所以我们很珍惜”。

“辽宁号”编队将于7月7日至下7月11日访港5天

中国第一艘航空母舰“辽宁号”，与3艘属舰包括导弹驱逐舰“济南号”、“银川号”及导弹护卫舰“烟台号”，以及由多架歼-15舰载战机和多型直升机组成的编队，将于7月7日至下7月11日访港5天，除了3日派发的2000张参观券，驻港部队另向特定团体发放1600张门券。#