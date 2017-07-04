同性恋被强制喂药打针 豫男告精神病院获赔 国际新闻

（河南4日综合电）河南驻马店市34岁同性恋男子余虎（化名），2015年底向妻子提出离婚后，反被对方强送入当地的精神病院，接受了19天的强制治疗。余虎曾多次要求出院亦被拒，须靠警方帮助始重获自由。余虎2016年向法院控告精神病院侵犯其人身自由权，上周一（6月26日）获判胜诉，精神病院须向余男公开道歉，同时亦要赔偿5000元人民币（约3162令吉）。

余虎诉称，他与妻子在商量好到民政局办理离婚手续后，却突然被妻子及亲属强行送入驻马店精神病院。余虎当时曾明确表明自己没有病，惟院方却以他有“性偏好障碍”，强行对他进行捆绑、喂药、打针等“治疗”，又拒绝他妻子以外的人到院探望。所幸余虎最终靠朋友报警获救。

法院认为，余妻及其亲属在余虎不同意的情况下，以作为患者监护人为名义，强行在《非自愿住院知情同意书》上签名。驻马店市精神病院门诊虽“焦虑障碍”将余男收入院，但据住院证显示，余男并非自愿住院，院方做法属侵犯余男的人身自由，判处须向余虎在全市范围公开道歉，并赔偿5000元精神抚慰金。