撞车后喃喃自语 男子下车脱衣奔跑 国内新闻

（怡保3日讯）男子撞车后步出车外不断喃喃自语，重复说“恭喜发财”、“万事如意”、“黑白无常”，过后，脱剩内裤在街上奔跑，未知是中邪还是服毒后失控！

一名自称是律师的华裔男子在安顺驾车撞及一辆轿车及红绿灯后，步下车喃喃自语，并脱去身上的衣服及短裤在街上奔跑。

此事件是于周一约下午1时，发生在安顺苏丹阿都拉路转入火鸠路的红绿灯处。

根据一名不愿具名的目击者透露，该名华裔男子年约20余岁，驾驶一辆马自达轿车，先在该路段的启蒙幼儿园前失控撞及一辆国产轿车，再行驶约数十公尺后，再撞及红绿灯。

他续说，在连续2次的碰撞后，该名身穿球衣及短裤的华裔男子步下车不断喃喃自语，当有人上前探问他情况时，他自称是一名律师，且一直重复说“恭喜发财”、“万事如意”、“黑白无常”等。

“当警员赶抵现场询问他情况时，他也不加理会，过后更不听旁人劝告，先后脱去身上的衣服及短裤在马路上奔跑，现场的警员最后别无选择，只好将其制伏带走。”

此事件也迅速在社交媒体传开，有网民指该名男子是因为服食毒品后失控，也有网民是说是中邪。