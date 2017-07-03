无良商家借“水晶鱼”之名贩售 小心吃到毒河豚！

（吉隆坡3日讯）不良渔商将有毒河豚挂以“水晶鱼”之名出售？北马鱼市或有毒鱼流入。

根据《星报》报道，渔民过去在捕获河豚（Pufferfish）后都会丢回海里，因为这类河豚属于“魨形目” (Tetraodontiformes order) 鱼类，含有河豚毒素（tetrodotoxin），25毫克就可以在数小时内杀人，而且目前仍无解药。

不过，随着时代变迁，有渔贩将去骨的河豚改以“水晶鱼”之名，悄悄在槟城、吉打和霹雳的鱼市销售，价格介于每公斤18令吉至20令吉。此外，一些餐厅也购买河豚替代昂贵的鱼种，因为河豚肉也是白色，而且价格更低。

《星报》引述消息指出，具有去除鱼类内脏经验的外劳会负责处理河豚。“他们被指示在临时搭建的棚屋和靠近港口后院，去除河豚的尾巴和腹部下方等等。”

河豚鱼成蓬勃生意 需求大买家无戒心

消息人士说，售卖河豚鱼片已成为蓬勃生意，槟城有至少4名渔具运营商经营，而吉打州则有2人负责捕捉和供应河豚鱼片。

“这门行业在北马蓬勃发展，买家们毫无戒心，所以在那儿需求量很大。”

报道引述资料，指食用河豚肉的秘诀在于了解剧毒的部分，巧妙地去除拥有毒素的肝脏、眼睛、卵、血液和皮肤确保不会污染鱼肉。

在日本，河豚称作为Fugu，河豚料理在餐馆和市场售卖，但也受到高度监管。厨师必须经过2至3年的训练才有资格给上菜，一般上是生鱼片或火锅，厨师必须展示执照方可营业，但在大马市场却没有这些措施。

中毒症状数分钟出现 卫部将修改法令禁售

大马砂拉越大学（UNIMAS）副教授三苏莫哈末说，服毒后几分钟就能看见症状。“根据多数案例，摄入河豚毒30分钟至3小时内，会出现症状如嘴里、唇和舌头麻痹，之后受害者将开始感觉头疼、恶心，甚至呕吐。”

“身体其他部分逐渐瘫痪，当心脏和肺部肌肉也瘫痪时便导致死亡，然而受害者的脑部不受影响，并能自觉事情的发生。”

在我国共有32种河豚品种，在砂拉越当地最多人消费的是黄鳍多纪鲀（yellow puffer），它是当地河豚品种中毒素最少的，不过有报告认为食用此类河豚，人们会感到轻度的神经毒素中毒。

另外，《星报》也引述卫生总监拿督诺希山谈话，表示该部将推出新法例，把没有去除河豚毒素就售卖列为非法行为。

卫生部将修改1983年食品法令，禁止进口、准备、宣传或销售河豚，除非有“合格人选”，让河豚变得安全。任何违规者将被罚款1万令吉或2年监禁。

毒素可杀死30人 却无法令禁售河豚

报道也引述渔业局（DOF）官员谈话，表示目前暂无任何法令阻止河豚销售。 “根据部门，河豚被视为‘垃圾鱼’。它缺乏商业价值，鱼肉也没有在市场上销售。”

缺乏商业价值 被当“垃圾鱼”

他也认同，商家将河豚售卖予消费者极度无良和不负责任。而渔业专家莫哈末阿兹米安巴克则认为，食用河豚的风险来自于如何处理河豚。

“用鱼钩去除河豚内脏时也许会破坏内脏的有毒物质，并污染鱼片，河豚毒可不是闹着玩，因为它无色、无味、无臭，尽管高温烹调也无法销毁。”

也是登州马大渔业和水产业科系资深教授的莫哈末阿兹米安巴克说，鱼本身不会产生剧毒。剧毒的产生来自鱼肝脏内的细菌，两者是共生关系。

“就所含毒素而言，食用它时有巨大风险，一只河豚的毒素可以杀死多达30人。”