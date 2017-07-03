霹新系列车牌竞标 AKU8055成大热门 国内新闻

（怡保26日讯）霹雳州AKU系列车牌今起开放竞标，预料字形与“BOSS”相若的8055、805、8005和1305将成热门竞投目标！

目前霹州车辆注册号码已到 AKT 系列，相信在一个半月后即到 AKU 系列，由于意思特别，州陆路交通局于7月3日至7月18日中午12时，推出 AKU 系列的车牌供民众竞标。

霹雳州陆路交通局局长莫哈末查华威指出，由于“AKU”是指“我”的意思，因此相信有不少民众会视“AKU 8055”形似“AKU BOSS”（我是老板）的车牌感到有兴趣，更可能竞标价比“1号”车牌来得高。除了8055，相似的号码还有805、8005以及1305。

他说，1305如果把数目字距离拉近将与英文字母“B”相似，但这是不符合规格的车牌，因此当局提醒民众必须遵守陆路交通局的车牌规格，违法者将会面对取缔。

他说，一如往常，1至10黄金号码最低竞标价为1万令吉；热门号码以2000令吉最低价出售，而特选号码的最低标价为300令吉。

他表示，今天是竞标的首日，暂时无法预料参与竞标的人数和价格，当局会在竞标日结束后立即进行审查。

他促有意参与车牌竞标的民众缴付所竞标车牌号码价格的50%订金，连同手续费的10令吉收据一并提交，他说，以往很多时候是因为参与竞标者提交的文件欠缺和缴付的订金不足50%，而被取消资格。

“至今，霹州竞标价最高的车牌是AKK 1，在去年以28万8000令吉售出。”

他补充说，AKU 系列车牌早在去年已经有民众查询，可见不少民众对这新系列的兴趣十分高。

今天出席新闻发布会者还包括注册及执照组主任利端及副主任诺雅丝坚。

周万财帮顾客查车牌资料

二手车车商兼霹雳州银业公会理事周万财指出，今天他是前来协助顾客查询新车牌的资料，同时也希望买到自己心目中想要的车牌号码。

他说，每逢推出新系列车牌，都会有顾客要求协助查询。

相中与名字类似号码

另一名商家阿斯西受访时指出，这次是他第3次竞标车牌，首两次竞标，一次成功一次失败，这次他相中与名字相似的号码，希望成功投得。

近年竞标车牌在我国已形成一股风气，引人关注的包括2016年6月招标的“F1至F9999”车牌有多达1万1683份投标表格，其中“F1”车牌号码由柔佛苏丹依布拉欣殿下以83万6660令吉标得，创下我国车牌最高竞标价的纪录。苏丹依布拉欣也于2014年及2012年分别以74万8000令吉及52万令吉标得“W1N”及“WWW1”车牌。

此外，玻州“RM”车牌招标也多达6272份，创下该州历来最多招标金额的纪录，约700万令吉！甲州的“MCA”，或是柔佛的“JPJ”，也是全国话题。