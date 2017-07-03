南部至东海岸海域 3单位联合巡逻防劫船 国内新闻

(布城3日讯)为了杜绝海上骑劫油糟船的罪案，海事执法机构、马来西亚水警与皇家海军将从明天开始，在南部延伸到东海岸的海域展开为期两周的联合行动。

大马海事机构总监拿督祖基菲里今天与皇家海军副司令安努威与皇家警察水警指挥官拿督阿都拉欣召开新闻发布会上表示，这项在蓝海策略下展开的跨机构合作旨在节省资源之际，又可提高执法效率，未来会胥视需要性再决定是否继续延长联合行动的时限。

祖基菲里表示：“若有需要，我们也可扩大合作的单位，这一次的联合行动主要聚焦在打击海上罪案，尤其是抢劫燃油的案件。”

他说，上月23日晚上8时发生的来自泰国编号CP41的油糟船在我国关丹海域遭海盗抢走150万公升的油料，是这次联合行动的催化剂。

他续说，在这之前，印尼籍海盗在2015年6月12日，在位于柔佛的丹绒素里里，骑劫一艘从马六甲运载原油到彭亨州的油槽船。

“现在骑劫油糟船显然死灰复燃，所以三机构决定联手打击海上罪案。”

他说，三个执法机构会各派一艘巡逻舰在我国海域，尤其是南部海域延伸东海岸一带的海域，检查油糟船是否持有合法文件，而每一艘巡逻船舰将会有水警、海事执法机构人员及海军同时值勤。

他解释，巡逻行动集中在我国海域是因为没有权限的管辖问题，如果发生在海域外，涉及罪案的非我国公民或在我国注册的船只，即便执法人员可以逮捕犯罪分子，也面对提控的权限问题。

他也说，若在未来有需要，也会增加军备来加强巡逻效率。

他表示，打击海上罪案也需要邻国的协助及渔民提供资讯，并呼吁渔民可以透过实时海上求救程序“K3M”提供讯息。