拉菲兹：正视司机福利 的士日租费应废除 国内新闻

（八打灵再也3日讯）人民公正党班丹区国会议员拉菲兹促请政府，在发放电子召车服务的执照如“优步”和“GrabCar”之前，应该正视国内的士司机的福利，包括废除的士日租费。

他说，政府一天没有解决的士司机面对的问题，都必须展延发放执照的决定。

“现在当前的重要问题是，政府应探讨废除一些不公平的系统机制，例如要求租用的士的司机，每天必须支付超过50令吉的租借费。”

因租借费欠阿窿

拉菲兹认为，日租费对司机来说是一项重担，因为每天载送的收入有限，而且不包括车油、天然气、轮胎和维修费等等，更透露一些司机曾因为没有办法偿还租借费而欠下大耳窿，最后上门求助。他周一出席大马的士司机代表大会时指出，的士司机应该享有和电子召车服务同等的待遇，并强调希望联盟如果来届大选入主布城，必定废除日租机制。“就算败选，我们也会促请政府废除。”

拉菲兹也说，活在租借的士阶层的司机是痛苦的，但上面负责租借的公司和拥有租借执照的人却高枕无忧。

尽管如此，他并无明言租借执照的人是否是来自政党或官联公司，但表示会掌握更多证据后对外公布。

出席活动者包括公正党瓜拉冷岳区国会议员拿督阿都拉沙尼、大马的士行动委员会主席再拉尼以及约200名的士司机。

根据资料，去年雪隆的3万5000名的士司机中，有大约1万人因为无法承担日租费，同时面对电子召车服务的竞争而选择退还的士。一般上，的士的日租费为90令吉，而且无论司机是否有行驶或生病或将车拿去维修，都必须支付。

而今年4月5日，国会下议员提呈一项法案，建议在商业车辆注册局法令下，让电子召车服务如“优步”和“GrabCar”取得执照，以获得管制。

再拉尼在致辞时也说，在面对电子召车服务的竞争下，现有的士司机的生计受到影响，包括无法负担生活开销。“以前，司机可以在油站休息，醒了之后去洗脸，然后喝杯咖啡再开工，现在就算这么做也赚不了多少钱。”