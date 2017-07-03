拉玛沙米：终止委任非党员 没政治迫害詹德荣 北马新闻

（大山脚3日讯）槟州第二副首长拉玛沙米强调，前柔府村社委会主席詹德荣被终止委任无关政治迫害或个人针对，而是基于行动党配额要求社委会主席必须为该党党员。

他说，数月前曾与詹德荣进行面谈，并建议詹氏加入行动党以便继续担任主席之职，不过詹氏透露无意加入任何政党，故州行政议会才议决终止委任詹德荣。

“州行政议会是终止委任詹德荣，并非将其革除，而事实上詹氏也曾答应辞职。”

拉玛沙米是周一与掌管槟州社区发展暨治安委员会事务的第一副首长拿督拉昔，在威省市政局召开联合记者会，回应近期沸沸扬扬的柔府村社委会主席詹德荣遭革职课题。

针对詹德荣今年初尚获续任一事，拉马沙米表示，槟行政议会是近2年正式执行这项条规，出于对詹德荣的尊重，行政议会没有马上将其终止委任。“这项政策仅针对社委会主席，无政党背景的詹德荣若担任社委会委员则不受影响。”

接替人选未定案

他希望居民不要有偏激如向首长丢掷鸡蛋等同于恐吓的说法，同时希望詹德荣站出来说明事件，不可讲一套做一套。

针对柔府居民的请愿护航行动，他表示不予置评。无论如何，拉玛沙米表示接替人选目前未有定案。

针对记者提问，是否身为党员比获得居民支持是受委村长更重要的条件？拉玛沙米认为，尽管获得居民支持是委任社委会主席的考量条件，但只是其一，尚要考量其他因素。

至于行动党配额下的社委会主席是否皆为该党党员，拉玛沙米表示目前无法提供准确报告，但肯定的是必须为该党党员。

詹德荣：应发停职通知书

前柔府村社委会主席詹德荣接受电访时回应，自2008年受委开始便向拉玛沙米承诺过，一旦柔府村出现行动党人选必定退位让贤，只是至今并没有人有意接棒。

他无奈表示，行政议会若要终止其职务，应先发出通知书并附上期限，以便他可以寻找和推荐适当人选，如今突然收到被终止职务的信函，让他感到难以下台。

“原本我也打算2018年结束任期后就不要做（村长）了，如果（州政府）不要续任我，2016年时就不该续任，而不是像现在这样直接停职。”

他透露，柔府村很少行动党党员，社委会中虽有3名该党党员，不过皆无意接棒。无论如何，在获悉居民为他展开请愿护航集会，他也感谢村民的爱戴和支持。