【健康新知】中医治头皮屑 调理体质治标治本

比起西医推荐使用含有焦油成分洗发精、开立的外用治疗药物，或是市售琳琅满目的“抗屑洗发精”，中医师强调改变体质、经营内在身体环境，运用内服中药的效力，有了服药打底，调养身体，再视情况，佐以外用水煎中药、药膏或是按摩等疗法，治标也治本，从根基强化皮毛的防御，让身体更能适应外在多元环境变化。

常见头皮屑求诊的原因，主要有脂漏性皮肤炎跟干癣2种：

{1}偏油腻的头皮屑多属脂漏性皮肤炎

头皮屑最常见主因是脂漏性皮肤炎，脂漏性皮肤炎常是感染皮屑芽孢菌造成，依据病情轻重有不同的表现。比起一般的皮屑，脂漏性皮肤炎产生的皮屑也比较油腻，如同起司、干乳酪般，头皮屑呈现白色带点黄色状，引发的搔痒症也比较明显，病人老是想去抓痒。

通常新生儿免疫系统尚未发育臻至成熟，皮脂腺分泌油脂较旺盛，一旦出现脂漏性皮肤炎，往往皮屑量较多，症状比较严重；成人罹患脂漏性皮肤炎者以青壮年居多，往往体质比较偏于湿热型，常会伴随着皮肤容易长青春痘、肤质偏油性、易口干舌燥、容易上火、经常流汗、汗味比较浓重等现象。

现代人多湿热体质，以年轻人居多，这和熬夜、晚睡，喜欢吃油腻辣的刺激性、重口味食物。爱吃肉、少摄取蔬果等有关。在杨仁邻接触的案例，20-50岁的年轻病人，至少1/3以上属于湿热体质。

婴儿和大人的脂漏性皮肤炎好发部位一样，通常长在不明显、摩擦机会较多的关节阳面(比较偏外部、易流汗的部位)，比如头皮、皱褶处(脖子、腋下、关节、包尿布的鼠蹊部)、脸、胸背的躯干等脂肪丰厚、油脂腺分布较密集的地方，都容易发现有发红、脱皮现象。

{2}干燥不油的头皮屑可能是干癣

干癣又称为牛皮癣、银屑病，是一种免疯系统疾病，是皮肤发炎引发的角质化异常疾病，皮肤表层的角质细胞过度角质化、代谢速率过快。

脂漏性皮肤炎是外在的细菌感染、饮食生活习惯不良造成的皮肤炎；干癣则和遗传、身体本身的代谢异常有关，非外来因素形成的疾病，病人多偏血热，阴虚体质，皮肤呈现干燥、龟裂、会痒。

病人经常一摸头，皮屑很容易就掉落下来，稍微拨弄头发，就如一堆雪花般或是面粉屑散落下来，掉落下来的头皮屑比较不油而干燥。干癣好发在干燥外露的手脚、头皮较多，但任何部位都可能会出现干癣症状。

中医治疗由内而外 减少疾病发作几率

不论是脂漏性皮肤炎，还是干癣，都是属于慢性皮肤病，虽然不会有立即性的致命危险性，但稍不注意，就很容易病情复发，白色点点的头皮屑掉落在上衣、肩膀上，总让人既尴尬又难为情。

对于头皮屑的治疗，西医多半用外用药膏治疗，中医从调理体质着手，改变身体内部环境，减少发作频率。

■西医从减少皮屑芽孢菌着手，中医也有清热解毒药降低皮屑芽孢菌的滋生。

在急性期，不管内服或外用、外洗，中医会以清热解毒药材来缓解头皮屑掉落症状；内服药如金银花、生地黄、牡丹皮、蒲公英、白花蛇舌草、连翘等。

■西医治疗干癣喜用较滋润油腻的外用药膏，中医有外用的滋润药物紫云膏。

紫云膏有当归、紫草等治疗血热、血虚的外用滋润药材，但严重时外用以治标的青黛、侧柏叶等为主，因此，中医还是强调内外兼顾，如内服的麝香、天麻等。

■不管是脂漏性皮肤炎或是干癣，在急性期，不建议进行针灸、按摩；等急性期过后的缓解期，可考虑针灸、按摩等。

在缓解期，以内服中药搭配针灸、按摩、可以有效改变头皮局部生态，促进头皮血液循环，疗效会更快；在急性期，在皮肤发炎部位或头皮屑多的地方迳行按摩或针灸，反而会加重病情。

在按摩或针灸时，请以指腹或钝头的梳子轻轻按摩头皮即可，切忌过度用力刺激。更何况比起脂漏性皮肤炎，干癣更无法忍受头皮的过度刺激，干痒可以配合事先抹一点滋润性外用药膏如紫云膏轻柔按摩，但千万不可用抓的、敲的。

【调整生活作息6要点】

有头皮屑困扰，还是及早就医，请医生对症下药。在生活作息的调养上，他提出下列几点建议：

{1}少熬夜，避免晚睡。

{2}搭配头皮屑洗发精的使用，但只能治标，应由内部体质调养治疗起。

{3}少吃刺激性、重口味等太辣、油炸的食物。

{4}减少动物脂肪的摄取，多吃蔬果等清淡食物，特别是脂漏性皮肤炎的病患。

{5}不要过劳，适时减轻或调节工作压力。

{6}干癣者的食补应以凉血凉补为主，如白木耳莲子百合汤，不适宜太过燥热的羊肉炉等食补。

【每个人的皮肤都有皮屑芽孢菌】

皮屑芽孢菌是一种真菌，每个人皮肤及头皮上都存在着皮屑芽孢菌，有的人皮屑芽菌特别活跃，容易滋长，头皮屑较多；有的人皮屑芽孢菌则比较不活跃，头皮屑也比较少。

当皮屑芽孢菌在头皮过度孳生时，其菌量可达正常数量的1.5-2倍。皮屑芽孢菌会代谢皮脂内三酸甘油脂，形成油酸，油酸渗入表皮角质层后，会诱发比较敏感的湿热体质者发生皮肤发炎反应，干扰角质细胞的代谢生理周期，就会加速头皮屑的形成。