【健康提醒】 生一次气8器官受伤

每个人都知道心情不好，对身体是巨大的威胁！坏心情，伴随着压力，像一个夜行的刺客，随时可能要了谁的命！会让你的8个器官受伤，偷去了你的健康！

{1}皮肤：

生气时，大脑血液中增加的毒素，会刺激毛囊，引起毛囊周围程度不等的炎症，从而出现色斑问题。

{2}子宫、乳腺：

男人生气伤肝，女人生气伤乳腺和子宫。乳腺走脾胃系统，子宫走肝。气上升，会伤到乳腺，下沉就伤子宫。

{3}甲状腺：

老生气会使甲状腺功能失调，发生甲状腺机能亢进。

{4}大脑：

大量血液涌向大脑，脑血管压力增加，此时血液中含有毒，进一步加速了脑部的衰老。

{5}肺：

情绪冲动时，呼吸会急促，甚至出现过度换气现象。肺泡不停扩张，没时间收缩，得不到应有的放松，从而危害肺健康。

{6}胃：

生气会引起交感神经兴奋，直接作用于心脏和血管，使胃肠血流量减少，蠕动减慢，严重时会引起胃溃疡。

{7}心脏：

大量的血液冲向大脑和面部，会使供应心脏的血液减少而造成心肌缺血。心脏为了满足身体需要，只好加倍工作，于是心跳更加不规律，引发疾病。

{8}肝：

生气时人体会分泌儿茶酚胺，作用于中枢神经系统，使血糖升高，脂肪酸分解加强，血液和肝细胞内的毒素相应增加。