章瑛：东运会火炬跑未邀槟政府 抨国阵违背体育精神 北马新闻

（槟城3日讯）负责体育事务的槟州行政议员章瑛批评国阵分不清什么是政府活动，什么是政党活动。东运会火炬跑活动不邀请槟州政府完全违背了体育精神。

她认为，东运会是国家的活动，无论任何政党理应受邀出席活动，不排除国阵利用这次机会作宣传，以达到政治目的。

她举例说：“上一届由新加坡举办时，碰巧是新加坡独立50周年纪念，大派入场票给学生和家长，制造‘新加坡队’现象，相信我国也会有类似的行为，企图制造‘马来西亚队’，为国阵造势。”

“当我国在东运会获得不俗成绩，国阵自我感觉良好时，或许会趁着人民激昂的心情，直接进行大选。”

但她认为，国阵不会因此而取得成功，因没有贯彻体育精神，若要竞争就要用实力，而不是用不公平的优势。她说，她有听闻这次的主办当局似乎出现一些问题，这也代表有私心，就会有问题。

林冠英抨国阵政府 有意搞成专属政治运动

东运会火炬周一抵槟，槟州政府却在一连4天的火炬传递行程被排除在外。槟首长林冠英揶揄国阵政府，或不当槟州是马来西亚的一部分，但槟城人认定自己是“大马人”。

他也批评国阵政府，似乎有意将东运会当成国阵专属的“政治运动”，是拿阿公（政府）的钱，搞国阵的活动。

东运会作为东南亚体坛盛事，大马更成为是次赛会东道主，让赛会万众瞩目，但将于8月19日开赛至30日东运会，火炬巡游到槟时，却没有任何州政府官员参与。林冠英周一在椰脚街观音亭主持支票移交仪式时说，东运会火炬行抵槟一事，州政府完全未受知会。

记者询及，体育应超越政治，州政府是否会针对是次事件向青年与体育部长凯里反映时，林冠英说州行政议会将在深入了解后，作出讨论。

东运会火炬周一早抵达峇都蛮青年与体育中心，并将在中心展出，从3日起至6日一连4天在槟州传递。

黄伟益：仅马华受邀 要求青体部长解释

民主行动党丹绒区国会议员黄伟益今早在东运会火炬抵槟后，即在脸书炮轰有关当局“大小眼”，不邀槟州政府领袖参与东运会火炬跑送递槟岛活动。

炮轰当局“大小眼”

他质问：“为什么东运会火炬跑只有马华可参与，而且还有特制T恤提供？为何我们身为国会议员，或者槟州政府成员就不受邀？难道只有马华领袖爱国？凯里，请解释！”

他说，火炬跑从即起至7月6日一连4天巡回全槟州，但是整个活动只是邀请国阵领袖，包括马华槟州联委会主席陈德钦参与，却独漏槟州人民所支持的槟州政府领袖，以及所有来自希望联盟的国州议员。

向章瑛证实 槟政府未受邀

黄伟益说，他今早还跟负责体育事务的槟州行政议员章瑛确认，对方证实槟州政府未曾接获相关单位所发出的任何邀请。

“这让我们很怀疑，青年及体育部长凯里到底是国阵的部长，或者是全民的内阁部长？如果他要作为一位全民的部长，他就应该把朝野之分搁在一旁，邀请各州政府及朝野国州议员来参与。”

他说 ，马华槟州联委会主席陈德钦今早还穿着大会特制的运动装来参与火炬跑，显然他是受到大会所邀请参与的。既然有发出邀请，凯里应该指示其部门把相同的邀请卡，寄给包括槟城及雪兰莪州政府在内的州首席部长、各行政议员以及朝野国州议员。

黄伟益不满说，东运会火炬跑从2017年5月13日在柔佛州开跑以来，途经马六甲、森美兰、纳闽、沙巴、砂拉越，再从玻璃市直下吉打、槟城迄今，没有希望联盟议员受邀参与其盛。