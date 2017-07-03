未接征旅游税信函 槟酒店照收房租税 北马新闻

（槟城3日讯）由于槟州酒店业者还未收到联邦政府将于8月1日落实的征收旅游税信函，因此业者们还未张贴任何相关通知，而业者们目前只会照常征收房租税。

槟州政府于2014年6月开始，已向4星级或以上的酒店征收每间房间每晚3令吉房租税，而3星或以下的房间则征收2令吉的房租税。然而，早前大马旅游及文化部长拿督斯里纳兹里宣布，联邦政府也将从7月1日开始向旅客征收旅游税，但在6月杪时他证实，由于关税局还没做好准备，政府将旅游税的落实日期展延至8月1日。

对于有关联邦政府征收旅游税一事，本报记者今日走访多间酒店了解，包括橄榄树酒店、维斯塔纳酒店、NEO+酒店、Super 8酒店等。酒店柜台并没有出示任何有征收旅游税的通知或告示牌，但多数的酒店则置放征收酒店房租税的告示牌。

贵都酒店市场营销副经理陈淑桃受访时指出，该酒店暂时没有收到任何有关征收旅游税的信件，但是该公司已经做好准备，一旦收到落实通知信就会发布该消息。她说，目前该酒店依据征收州政府落实的房租税，而在酒店柜台或者官方网站的规则与条例上有注明。

Super 8酒店负责人皆表示，该酒店也还未接到任何的通知，所以只会继续征收2令吉的房租税，并会继续以观望的态度等待最新消息。

罗兴强：政策还没落实不作回应

槟州旅游发展委员会主席罗兴强受询时仅表示，联邦政府直到现在还未通知酒店业者何时落实征收旅游税，因此对于还未落实的政策及假设性的问题，他不愿做出回应。

他也不对有关税收在8月1日后，槟州是否会出现的双重征税，或者联邦还是州政府征收做出说明。