华校教会学校制度化拨款 槟政府823前接受申请 北马新闻

（槟城3日讯）槟州政府2018年华校和教会学校制度化拨款即日起接受网上申请，校方可直接在E-sumbangan Sekolah Pulau Pinang（http://esspp.penang.gov.my）申请，截止日期为8月23日。

槟州政府华校及教会学校事务协调委员会主席兼行政议员章瑛周一召开记者会，宣布上述消息。她说，今年比去年提早一个月半开放网上申请，以便在明年农历新年前可以发放拨款，让校方提早进行提升工程。

她表示，该会秘书处将于本月3日、4日、6日及10日，提供5堂的解说会予全槟90所小学、12所国民型华文中学、24所教会学校及5所独中的负责老师，让新的负责老师了解申请步骤。“所有的申请须依据指南，依学校需求急缓为主、利惠学生为先，同时优先考量提升学校厕所、体育设施、安装闭路电视等。”

她提醒校方，必须注意提交日期，将完整的文件在截止日期前呈给秘书处，希望大家给予高度配合，以让有关拨款在第一时间汇入学校董事会的户头。

“各州议员在申请截止日期后，将到选区内的学校进行校地考察审核及鉴定各校的申请项目，依需求推荐拨款数额，由我和委员会开会协调，再让首长批准做最后的决定。”

若有任何疑问，可致电给首长特别助理兼华协会秘书沈佩蓉017-5910366或04- 6505558或电邮simphoiyong@gmail.com

联邦及教部 须改善办事效率

章瑛批评2017年中央政府华小制度化拨款，认为提早申请拨款可让学校尽早进行提升工程，而不是在今年才来开放申请2017年的拨款，中央政府和教育部有必要改善办事效率。“如果中央政府做得没有比我们好，就应该做得像我们这么好。”

她表示，槟州政府不理会校方或董事部是否有任何政党背景，透明化处理拨款事项，但中央政府的拨款是由马华来处理，不免担心有人会借用关系，以获取更多的拨款。

黄汉伟：质疑通过马华申请

槟州政府华校及教会学校事务协调委员会副主席黄汉伟不解，为何中央政府的制度化拨款需要通过马华公会网站申请，理应通过政府机制申请，若要通过政党，为何只有马华？是否不把民政党或其他政党放在眼里？这种方式实在令人纳闷。

他表示，州政府已发放2次2016年国民型中学的拨款，到了今时今日中央政府的拨款却没有着落，这种效率令人不敢恭维。他质问中央政府，全国81所国民型中学的拨款，以及60所独中的拨款在哪里？