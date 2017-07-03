赛莫达转售槟城港口牟利 林冠英吁廖中莱解释 北马新闻

（槟城3日讯）槟首长林冠英指商业巨头丹斯里赛莫达，在将槟城港口有限公司以4亿2000万令吉转售予马矿业机构（MMC Corp）交易中赚取高额利润，吁交通部长拿督斯里廖中莱作出解释。

林冠英周一在椰脚街广福宫移交支票后召开记者会，出示最新一期财经周刊《The Edge》，引述报导内容说，槟城港口有限公司已被赛莫达从原来的海港码头（柔佛）私人有限公司（Seaport Terminal），转售予其旗下另一旗舰集团马矿业机构。

他说，槟城港口有限公司本属财政部，赛莫达于2014年以海港码头（柔佛）私人有限公司名义，出价1亿7000万令吉收购。

他指出，海港码头（柔佛）私人有限公司在是宗转售交易中，赚取了逾2亿令吉。本身要质问中央政府，为何让这笔原可属于财政部的利润，拱手相让私人集团。

他说，海港码头（柔佛）私人有限公司收购槟城港口有限公司后，原应允耗资3亿5300万令吉挖深北部航道海床，但却承诺跳票。甚至，公司也没有经营渡轮，导致一年亏损逾2000万令吉。

他指出，渡轮原本属收购了槟港口有限公司的海港码头（柔佛）私人有限公司的责任。但后者最后却将渡轮，以象征性1令吉转售给国家基建公司（Prasarana）。

他认为，这等于海港码头（柔佛）私人有限公司无需承担渡轮亏损不止，又从转售交易中赚取高额利润。

他强调，根据有关报导，上述交易并非公开招标，而是通过有限招标方式进行。

因此，他说这可视为一宗丑闻，廖中莱有必要针对上述交易作出解释。