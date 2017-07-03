只敢挑华人庙宇错处 林冠英：欺善怕恶 北马新闻

（槟城3日讯）椰脚街观音亭主持日恒法师“发火”，痛斥文史建筑工作者陈耀威引起极大舆论，槟首长林冠英指陈耀威“欺善怕恶”，训后者只敢挑华人庙宇错处，不敢指清真寺修复问题。

“为何他如此针对非伊斯兰教团体？这么厉害，去挑伊教建筑（问题）。所以是欺善怕恶，（广福宫）好欺负啦！这是华人欺负华人，就好像我是华裔首长，就时常被你们（媒体）欺负咯。”

只是，他也话锋一转，马上说本身意思不是叫陈耀威去刁难清真寺修复，是要对所有建筑（如要投诉），而非借古迹过桥，未事先与广福宫讨论，就向媒体投诉、喊话。

移交椰脚街观音亭25万拨款

他周一在椰脚街观音亭，移交25万令吉拨款支票后，在记者会上如是表示。

林冠英被网络媒体询及，广福宫修复落成当天，引发日恒法师痛骂陈耀威刁难，但后者以观音亭作为一级古迹地位，有必要在修复时依循修复条例。因此，槟岛市政厅会否作出调查。

林冠英在回应时，本要求媒体询问当事人日恒法师，并为后者背书说，日恒是“佛都有火”，大概是因忍了很久，不满陈耀威在未知会广福宫前找媒体喊话，捞取宣传。

“他有写信吗？奇怪他为何没有写信，是否要捞宣传？他是比政治人物更会捞宣传。”

他强调，媒体已说明陈只在记者会反映修复不当，但有时报章上声明不一定正确，相关人士过后可否认其报上言论，并一再反问后者为何没有写信。

“没信要市政厅看什么，投诉哪一项？作为专业人士要懂白纸黑字，这也不会做什么专业人士？只是靠报纸做宣传咩？不满广福宫没人可阻止，但至少要有白纸黑字。”

不过，林冠英也一再强调，本身不想牵涉其中，是以“中立地位”发表谈话。

他也批评，似乎不珍惜广福宫信理员筹款的艰辛，陈一句话便毁信理员功劳。但网络媒体澄清，辛苦筹款与是否违例复修，不应混为一谈，林冠英则坚持陈应先致函广福宫。

他也批评非政府组织，擅长利用媒体发表看法，但讲了就算、没有跟进。因此，其投诉是认真还是捞宣传出位，大家心知肚明。

“他不是第一个，很多非政府组织也是如此。”

他也吁请陈耀威“正规一点”，应正式致函广福宫信理会、日恒法师和槟岛市政厅，各方坐下沟通，而非欺善怕恶，华人和华人没什么不能谈。

就古迹修复不分宗教 陈耀威：反映中立

文史工作者陈耀威无惧与日恒法师讨论，但为顾及个人“人身安全”，要求广福宫信理会成员、槟地方政府委员会主席曹观友、世遗机构等成员，一同出席公开讨论。

他同时反驳槟首长林冠英，有关不曾通过正规管道，即致函相关单位投诉，甚至只挑华人庙宇错处，不敢挑伊教建筑问题。

“我们（非政府组织成员）是以世遗机构顾问团成员身份，针对各古迹建筑在修复时的问题，作出反映的，不分宗教。”

他坦言，对首长林冠英的指责感到无法理解，本身名誉也在宗教界权威的日恒法师，还有现下首长的谈话，深被破坏。

“过去以来，我不曾因这是庙宇而作出投诉，但凡不符条例修复的古迹亦然，包括清真寺及其他，才得罪很多人。”

他强调，本身由始至终本着一腔热血、热爱古迹，才会指出修复不对之处。过程中完全不涉金钱利益，未曾得到任何好处，反而吃力不讨好。

他更指出，自从爆出与日恒问题后，本身员工也担忧人身安全，多日不敢上班。日恒指责其走入庙宇干涉修复工程，根本是无理指责，本身根本没此“能力”作出此事。

他说，观音亭属一级古迹，本身在世遗机构成立之初，便受州政府委任出任该机构顾问团成员。以前，顾问团甚至有定期开会，所有事件都在会上反映。

“我也曾在世遗机构安排下，准备幻灯片要与日恒等开会讨论修复，但会议最后无故被取消。”

他也纳闷，首长林冠英至今不懂，本身当时是以“州政府顾问团成员”身份提问，而非非政府组织成员。但有关顾问团成员，现已不获续约。