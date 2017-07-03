来届大选会重新布阵 槟公正党或大洗牌 北马新闻

报道：张思倩

（槟城3日讯）公正党或会在来届大选重新布阵，槟州会有大洗牌。

旺姐或改战八打灵南区国席

希联消息告诉《光华日报》，公正党全国主席拿督斯里旺阿兹莎可能会放弃峇东埔国会选区和雪州加影州选区，改战八打灵南区国席，而原任国会议员许来贤则会打雪州其中一个州议席，一旦胜选，希联保住雪州执政权，许来贤将会出任雪州行政议员。由于旺阿兹莎需要常常到双溪毛糯监狱探望丈夫拿督斯里安华，所以相信她会放弃峇东埔国席，长时期留在雪隆一带。

奴鲁依莎代父守土

消息说，原任班台谷国会议员，即安华与旺阿兹莎长女，公正党全国副主席的奴鲁依莎则会放弃班台谷国席，回到老乡，替父亲安华守住峇东埔国席，意即努鲁依莎将会转战峇东埔国席。

赛夫丁上阵州席机率高

一直被谣传会回到北马槟城上阵，为出任第一副首长铺路的公正党总秘书拿督赛夫丁，相信于槟州上阵其中一州议席的机率相当高。有指，他或会在本南地州席上阵。赛夫丁也是安华家族最信任的亲信，再加上槟行动党属意赛夫丁成为槟州第一副首长。

诺丽拉征加影州席?

至于本南地现任州议员诺丽拉则很有可能回到雪州家乡，上阵加影州席。消息说，诺丽拉和旺阿兹莎已拥有这项共识。惟，还需要通过雪州大臣兼公正党署理主席阿兹敏那关。

阿兹敏在党内的主干大将，即槟行政议员兼诗不朗再也州议员阿菲夫，本是沙亚南人，消息有指阿菲夫或也会回去雪州。同样的，这也得看阿兹敏如何布局。

曼梳可能会弃国攻州

与此同时，一直都很有意再回到槟州行政议会，出任槟第一副首长的拿督曼梳，可能会弃国攻州。曼梳曾在2008年，希联执政槟州后，出任第一副首长；于2013年大选，曼梳就被安排竞选高渊国会，并且中选为当地国会议员。

消息说，曼梳向来都比较属意打州议席，所以他现在身为公正党槟主席，再加上也是阿兹敏于槟州的亲信之一，所以他很有可能“重作冯妇”，回到槟州议会。有传，如果党还是需要曼梳捍卫高渊国会，他同时将会国州兼打。

现任第一副首长拉昔 传要求返柔竞选国席

现任第一副首长拿督拉昔在党内基层不强，他也知悉自己无法续任第一副首长，有传，他向公正党要求回去家乡柔佛麻坡，或会竞选一个国席。

拉昔目前为班台惹雅州议员，因此此议席将会腾出，由公正党另安排候选人。

消息也说，议长兼武吉淡汶州议员拿督刘子健、马樟武莫州议员李凯伦、武吉免惹州议员王敬文会留守原区，捍卫议席。至于植物园州议员谢嘉平和峇都蛮州议员再也巴兰则会有变数。