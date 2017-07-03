教长：校园霸凌不仅学生受害 老师保安员也受威胁 北马新闻

(亚罗士打3日讯)“校园霸凌事件的受害者不再只是学生而已，连老师甚至保安人员都受到威胁！”

教育部长拿督斯里马哈基尔卡立今天上午巡访亚罗士打工艺学院后向媒体透露，一些受到威胁的老师为了自身安全而没有据情投报，结果让这些涉案的问题学生没有受到对付。

无论如何他披露，涉及这些事件的学校只属少数，他也拒绝进一步透露相关的校名。

他认为，要有效制止校园霸凌事件首先要得到准确的消息和投报，然而一些学校的老师为了自保，也担心汽车在校内校外被破坏，而选择不向当局报告，这种态度也阻碍了当局在杜绝校园霸凌事件的种种努力。

他希望有发生校园霸凌事件的学校与教育局保持联系，不要隐瞒实情，以免校园霸凌事件进一步恶化。

他也提到，校园霸凌事件已经存在很久，在以往大学和寄宿学院，新生会被学长恶作剧和玩弄，但是今天的校园霸凌事件已经涉及私会党、毒品滥用、伤人案甚至命案，这种趋势如果没有被制止确实令到整个社会担忧。

曾建议严厉对付主谋

他提及，去年曾经建议严厉对付校园霸凌事件的主谋人，包括在证据充足下交由警方提控，让他们停学及接受辅导。

他坦言，从校园霸凌事件视频中看到的影像，那些涉案学生的作为的确是可怕及没有人性，根本不是学生的作为，如果他们不想再求学，学校根本就不用再收留他们。

另一方面，他较早前也谈到，1974年创立的亚罗士打工艺学院是国内80所工艺学院当中历史最悠久的学院之一，除了技职课程，每年也在私人界的配合下向900名学生提供实习工作，确保他们在毕业后能够有更理想的就业机会。