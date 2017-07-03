【狮城第一家庭纠纷】李显龙：父亲曾考虑加固整修 拆除故居非唯一选择 国际新闻

（新加坡3日讯）拆除故居并非唯一选择，新加坡总理李显龙表示，李光耀生前曾考虑到房子若不铲平，则须加固基础、重新整修，还亲自与建筑师讨论了装潢计划，并获得市区重建局批准，全家对此完全知情，在父亲去世前也没有人提出反对。

建国总理李光耀位于欧思礼路38号故居的争端，延烧至今已有两个多星期。李玮玲医生及李显扬指控哥哥李显龙不顾父亲遗愿，不肯拆掉故居，并且滥用权力及公器私用，对付弟妹。

新加坡国会周一早上11时复会，李显龙在中午12时30分左右发表声明，首次详细阐述了父亲从2010年至2015年去世时，对于故居处置问题的立场。

他表示，众所周知，父亲长期的心愿，是希望欧思礼路38号的房子能在他去世后拆除。但他公开想法后，许多新加坡人都不表赞同，内阁部长也在2011年一致反对。有介于此，李光耀曾与家人讨论如何着手拆除房子并重新发展土地。

李显龙说，他与夫人何晶在2011年向父亲提出替代方案，探讨如何在政府不允许拆除故居的情况下，尽量满足父亲的心愿。

他们建议完全改造房子内部，拆除私人生活空间以保护家人隐私，仅保留具有历史意义的地下层饭厅，同时加固房子基础、开创新的居住空间，供人继续居住。

他表示，父亲接受这项建议后，他与何晶发了电邮给家里所有人，包括父亲、妹妹李玮玲、弟弟李显扬和他的妻子林雪芬。没有人对计划提出反对。

父亲会见了建筑师、阅读了计划书，并批准了加固基础和翻新房子的计划。他在2012年5月签署了提交给市区重建局（URA）的计划和申请书，当局后来也批准所请。”

李显龙表示，他直到父亲去世前都未听闻异议，直到首次宣读父亲遗嘱时，李显扬才第一次对父亲已批准的装修计划提出抗议，并要求将房子立刻铲平，令他大感吃惊。

“但妹妹玮玲随即表示，她打算继续住在房子里，因此无论如何都不可能立刻铲平房子，因为父亲在遗嘱中已表示，只要玮玲愿意，可一直住在房子里。”

意见分歧涉情绪问题 盼有朝一日能够和解

与弟妹的意见出现分歧，李显龙坦言，当中牵涉情绪问题，难以圆满解决，但他仍希望“有朝一日能够和解”。

他发表声明时指出，在建国总理李光耀过世之后，他身为家中长子，他“尊敬也愿意遵从父亲的遗愿，也竭尽所能化解跟弟妹之间的分歧”。

尽管如此，弟妹选择将家事公开，他说，两人在联合声明中除了谈及家事，“还可以中伤我的人格，败坏政府的声誉，影响了人民对政府的信任”。

他直言，家事关系到情绪问题，难以圆满解决，但他仍希望与弟妹的关系和歧见，“有朝一日能够和解”。

若把弟妹告上庭 会更玷污父母名声

李显龙理选择不对弟妹采取法律行动，因为身为长子的他，“把自己的弟妹告上庭，会更加玷污我父母的名声。”

即使放弃了房子的权益，仍无法平息弟妹的不满，以致两人选择公开家庭纠纷，对他提出指控，李显龙周一天在国会发表声明时，语重心长地说：“作为哥哥，我真的不知道自己还该做些什么，还能做些什么”。

欧思礼路38号故居争端延烧至今，弟妹李显扬和李玮玲对他做出几项指控，李显龙周一在国会上，发表声明作出澄清。

针对这些毫无根据的严重指控，李显龙选择不对弟妹采取法律行动，因为身为长子的他，“有责任维护父母和家庭的名誉”。

他在声明中说，他“有责任维护父母和家庭的名誉”，和弟妹的关系虽然变质，但“我们始终都是弟妹，我们都是父母的子女。”因此，他选择不把此事带上法庭。

“很多人都问我为什么不采取法律行动……因为针对滥用职权的指控是很严重的，不管它是多么地毫无根据，而实际上不单只是对我的指控，也是针对整个政府，不过，把自己的弟妹告上庭，会更加玷污我父母的名声。整个过程会拖上几年，对新加坡人造成更多的不安。因此，将此事带到庭上不能是我倾向的选择。”

李显龙以华语发表声明时指出，建国总理李光耀生前在遗嘱中，把欧思礼路的房屋留给他，没想到在父亲过世后，这样的决定“让弟妹很不满”，提出异议。

为了“安抚他们”，他提议以象征性的一块钱，将房子转让给李玮玲，却不被接受；后来他便将房子转卖给李显扬，将卖屋所得款项全数捐出，因为他“不想从这个房子获得任何金钱上的利益”。

然而，事件仍未得到平息，弟妹在上个月14日，选择将家庭纠纷公诸于世，提出“毫无根据的指责”。

李显龙说：“我原本以为，我放弃了房子的权益，置身事外，能够让我的弟妹感到满意。我万万没想到，他们会不顾家庭的声誉，将家庭纠纷公诸于世，并对我做人身攻击，对政府作毫无根据的指责。”

他说：“作为哥哥，我真的不知道自己还该做些什么，还能做些什么”。

弟妹指控有损人民信任政府 必要在国会澄清事实

李显龙表示，他的弟妹对他做出的指控，已损害了人民对政府的信任，甚至影响新加坡的国际形象，因此他有必要在国会澄清事实。

他在声明中指出，身为国家领导人，他无法对弟妹的指责置之不理。

“他们（弟妹）的指控毫无根据，但他们已破坏了新加坡的声誉。无可辩驳的，它们（指控）可影响新加坡人对政府的信心。我因此没有选择，必须快速且公开地做出回应。”

他选择在国会上澄清事实，消除任何的疑惑，来“表达我和我的团队捍卫清廉政治和依法办事的决心”。

李显龙在周一的国会辩论解除党督约束，让议员对于争端自由提问，他表示，他将坦坦荡荡的接受议员的质询与问责。

【李光耀对欧思礼路38号的立场转变时间表( *李显龙说法)】

2010年

柯玉芝逝世后，李光耀首次致函内阁，表达拆除欧思礼路38号的意愿。

2011年

◆1月：《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》出版，李光耀首次对外表示希望死后拆除房子，引发公众热议，许多新加坡人希望保留房子。

◆3月：李光耀咨询了一些报章编辑的意见。所有编辑表示，基于房子的历史重要性和遗产价值，希望能得到保留。

◆7月20日：李光耀再次致函内阁，重申拆除欧思礼路38号的意愿。

◆7月21日：李光耀在李显龙总理的邀请下与内阁见面，商讨房子处置问题，内阁当时一致认为不该拆除房子。

◆8月：李光耀立下遗嘱，将欧思礼路38号的房子划为李总理所将获得的遗产。

◆约8月至12月间：李显龙与夫人何晶提议，在政府不允许拆除故居的情况下，完全改造房子内部，但保留地下层饭厅和房子外在结构。

◆12月：李光耀告诉家人，在他死后“最好立刻重新发展欧思礼路38号”，即拆除私人生活空间，在不铲平房子的情况下重新装修。

他也第三次致函内阁，表示如果要保留欧思礼路38号，“就必须加固其基础，装修整栋建筑，并且一定要让人居住”。

2012年

◆5月：李光耀亲自与建筑师讨论并批准了装修计划后，将计划书提交给市区重建局，当局后来也批准所请。

2015年

◆3月23日：李光耀逝世，享年91岁。

◆4月12日：首次宣读李光耀的最后一份遗嘱。李显扬当时首次对父亲所批准的装修计划提出抗议，并要求将房子立刻铲平。