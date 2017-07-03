误信“神力”指点助中万字 少妇被骗走24万 国内新闻

（吉隆坡3日讯）诈骗集团以“泰国神庙”作为幌子，谎称用“神力”助少妇中了96万令吉万字，然后再利用各种借口和理由诱骗少妇汇款取奖金，结果奖金不只没到手，还损失24万令吉。

来自仁嘉隆的少妇陈女士（家庭主妇，25岁）是在2015年8月中旬在家收到一张“大师指点迷津，助发财中奖”的传单。为一圆中奖“买房”梦想，拨打传单号码联系对方后，陈女士就始陷入骗局中，不只失去辛苦存下的血汗钱，就连母亲的公积金也没了。

陈女士披露，联系对方初期，对方表示他们是一间位于吉兰丹的泰国神庙，然后开始教授她买万字技巧，包括缴付20令吉委托神庙买花拜神，360令吉买龙香拿4字号码。

“汇款后，对方寄来的4个号码竟然和家里的摩托车牌一样，让人啧啧称奇。不过，我买了200大200小却没中。然后，对方就说要给我新号码，费用是1300令吉，同时吩咐我与一名泰国师父的助理保持联系。”

陈女士说，对方也告知，她中不到万字的理由是运气不够，所以需要一名“拿督”代买。

“然后，他们就先帮忙我下注2000大2000小，4000令吉的下注金可在两周后才还回给他们。”

她说，对方当下就帮她买了万字，但没透露下注号码，她追问至大约晚上7时，对方才愿意告知。

“不久，他们就通知我，所买的‘8424’中了万能特别奖，奖金高达96万令吉。他还说，为了要让这奖金‘见得光’，要先经过法律程序，如缴付政府0.7%的税收共6720令吉、法律费用7680令吉等。”

她说，汇钱给对方后，不久他们又再以利用各种借口和理由，要求她汇款，包括要缴付泰国银行税收、抵押金、喝茶钱、外汇金、运输费、为保证奖金到手要缴付保险等。

结果从买花钱开始，到最后为拿奖金所缴付的费用，陈女士共汇了24万280令吉给对方，而最后一次汇款则是在去年1月9日，而有关的银行户头为一家吉兰丹公司所持有。

她今日是在民政党全国公共服务与投诉局副主任刘博文的带领下，向媒体叙述被骗经过。出席者也包括全国副主席拿督柯希仁及法律顾问麦嘉强。

陈女士说，直至去年1月中旬，对方要求她缴付2万5000令吉，而她再也拿不出钱后，才开始清醒和报警。

“他们这次是说反贪会捉了领取奖金的跑腿人，要缴付2万5000令吉才能被放出来，催促我给钱。但就在我再也借不到钱后，我才慢慢清醒。”

她说，所损失的24万令吉中，有大约2万是自己的血汗钱，其余是向父母和姑姑借来的钱，包括母亲的公积金。

陈女士有两名年幼的孩子，35岁的丈夫是名电工技术人员，每月收入约有3000令吉，随着陷入骗局和债务缠身后，生活变得更加困苦。

号码与家中摩托一致 疑对方曾到家勘察

陈女士清醒后，发现疑点重重，4字号码与家中摩托车牌一样，可能是因为对方早已派人到其家勘察。

“联系对方初期，曾给过家里地址，所以他们可能事先来勘察。”

陈女士也自叹自己太容易信人，被对方哄骗数句后，就不疑有他。

“其实收到传单隔日，就在报章看到类似欺诈新闻，我还质问欺诈者是否骗人，但被说几句后，就相信对方了。”

她说，前后共汇款了32次，泰国师父还警惕她不要把此事告知他人，否则财运会消失。

刘博文：此案仅冰山一角 民众应警惕免受骗

刘博文说，向国家银行查询后，陈女士每次汇款给吉兰丹公司的户头已经在今年2月关闭。

他说，投诉局也会致函给仁嘉隆警局和武吉阿曼警察总部，跟进陈女士被骗案的调查进展。

刘博文也认为，有关欺诈案其实只是冰山一角，并呼吁大众，要随时保持警惕，避免受骗。“诈骗集团非常懂得操纵人的心理，欺诈对他们而言可说是专业，任何人都可能受骗。”

麦嘉强也表示，由于陈女士一直以来都是通过电话联系欺诈者，不曾会面，所以警方在调查上会面临一定的难度。

“不过，由于有关案件涉及的是欺诈，所以警方可在刑事法典415/417条文（欺诈）下展开调查，一旦罪成可被监禁最高5年或罚款或两者兼施。”