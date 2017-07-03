让运动回归运动，荣耀全民分享

大马运动过去一直都很有局限性，专长的运动项目并不多，从国家级到各州的运动的推广也都有不足之处，这主要是因为资金的缺少和运动风气不高的原故。在这个原本就有先天不足的情况下，如果青年体育部在主办大赛会时，还加入政治元素，这无疑将会让东运会的全民参与被打折扣，不能发挥全民参与的效果。

2017吉隆坡东运会火炬周一传到槟城，由槟城展天为期四天的接力，在州内宣传大马即将举办这个东南亚体育盛事的荣耀。

不过，这个原本应该是一件值得开心和大事庆祝一番的活动，却因为主导这次活动的联邦政府青年及体育部只邀请槟州国阵成员党领袖参与，而让槟州政府及希联领袖气愤不已。

槟州首席部长林冠英、负责体育事务的槟州行政议员章瑛及多名希联领袖对槟州火炬跑的行程安排纷纷表达不满，认为这是忽略槟州，轰击国阵分不清政府活动和政党活动，将这个国家活动占为己有。

行动党丹绒区国会议员黄伟益更表示，火炬跑从一开始，到目前已经巡回了9个区，却没有一场邀请希联国州议员参与。

东运会火炬跑是从今年5月13日在柔佛州开跑，之前已经进入马六甲、森美兰、纳闽、沙巴、砂拉越，玻璃市和吉打，火炬在进入吉打后，因为遇到开斋节而暂停，周一则是重新传承东运会圣火，进行其它州属的巡回，向全国人民传达，吉隆坡将在8月19日至30日举办东运会。

体坛盛事，一直被视为可以激励爱国精神和凝聚国民，发扬团结精神的活动，过去不论是羽毛球、跳水还是壁球，只要大马健儿在国际运动会上打进决赛，总可以让全民雀跃欢呼，而伴随着健儿国的百折不挠精神，大马国旗在赛场上升起，更有助于马来西亚名声的建立。

也因为这样，各国都在大力栽培运动健将，为国争光，激励爱国精神。

大马运动过去一直都很有局限性，专长的运动项目并不多，从国家级到各州的运动的推广也都有不足之处，这主要是因为资金的缺少和运动风气不高的原故。

在这个原本就有先天不足的情况下，如果青年体育部在主办大赛会时，还加入政治元素，这无疑将会让东运会的全民参与被打折扣，不能发挥全民参与的效果。当局有必要对反对党提出的偏差，加以修正，让运动回归运动，荣耀归于全民。