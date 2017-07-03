开跑1年 意识提升 吉玻垃圾分类见成效未达标 大城小镇

报道:黄潇慧/余惠兰

(亚罗士打3日讯)自吉打州政府于2016年6月1日施实垃圾分类以来，吉玻民众对于垃圾分类的意识已有所提高，吉打州内有40%民众会主动把垃圾分类，尽管还未完全达标，但是已达到一定成效。

吉打州固体废料管理机构主任哈查哈表示，自实施垃圾分类以来，2015年至2016年间，垃圾焚化场的垃圾量已减少10%，可见政府推行垃圾分类后达到效果，如今垃圾场内有45%是属于无法再循环的食物残渣，至于收集到最多的再循环物品是纸张和瓶罐。

“州内一些地区居民在分类垃圾方面做得不错，不过一些地区居民的垃圾分类意识还有待提升和改善。”

他说，经过一轮教育市民之后，如今已进入执法阶段，一旦市民没有把能再循环的物品分类出来，将会被对付，相关执法单位会在这方面不断采取执法行动。

他指出，自展开执法以来，有2至3宗个案因没有进行垃圾分类而遭对付，而给予理由包括忘记分类、垃圾是孩子丢等等。

初犯予警告 再犯才罚款

他说，执法人员会先调查有关人士没有作好垃圾分类是有意或无意；初犯者执法人员会给予警告，再犯就会罚款。

他也说，居民可根据各类垃圾收集的时间表，把垃圾放在屋外，例如大型弃物、家俬或园艺垃圾等，勿把这些垃圾随意丢弃在路旁，以免遭对付。

欢迎居协 领养回收笼子

哈查哈说，该机构与居民协会、祈祷中心、政府办公室、以及学校合作，把回收笼子置放在这些地方，方便人们把能再循环的物品置放笼子内。

“自从置放回收环笼子后，可观察到一些地方的人们逐渐养成习惯把能再循环物品置放进笼子内，显示人民的垃圾分类意识逐渐提高。”

他说，该机构欢迎住宅区的居民协会给予合作，各别领养住宅区的回收笼子，协助处理和收集再循环物品后变卖，可把变卖得来的钱将充作居民协会的基金。

“积极推动收集再循环物品的居民协会，将会获取一笔可观的收入，此外，该机构也鼓励通过居民协会，捐献再循环物品给宗教中心。”

有意与该机构合作领养住宅区回收环笼子的组织或居民协会，可联络该机构负责人阿兹哈娜(012-2910065或04-7354285）、查里韩迪（013-5071162）。

放眼每个回收笼子 每周集200公斤回收物

截至今年5月16日，吉打州固体废料管理机构已在各地方包括清真寺、学校、大专院校、政府办事处、组屋、以及住宅区置放共450个回收笼子。

哈查哈说，该机构会陆续在州内住宅区再置放1081个回收笼子、在清真寺及学校置放50个回收笼子。

他指出，该机构放眼目标每星期可在每个回收笼子收集到200公斤回收物品。

他希望居民善用回收笼，并且妥善照顾它免遭破坏，因为每个回收笼的价格和维修费并不便宜。

领养资源回收事务 地方组织未获接洽

哥打丹那福利组主席陈荣发受访时表示，政府去年欲落实垃圾分类时，曾建议由地方上组织领养资源回收事务，收集后变卖可获取收入，该福利组对此表示欢迎及愿意配合，然而最终却无下文。

他说，该福利组迄今未接获政府相关当局前来接洽商讨领养资源回收事项，该住宅区迄今也未有置放回收笼子。

“要提高民众对于垃圾分类的意识，当局除了教育人民之外，倘若有地方组织配合，协助推动这项活动会更有效。”

他认为市民的垃圾分类意识还有待提升，因此，提醒人民的宣传运动仍需继续下去。

去年初至今年4月 再循环物增371吨

从2016年1月至2017年4月，当局收集到的再循环物品增加371吨。

从2017年1月至4月，因没有进行垃圾分类而被对付的个案共有6宗，其中亚罗士打2宗、古邦巴素2宗、以及居林2宗，当中被开罚单的个案有2宗，另4宗仍在调查中。

至于非法丢弃垃圾个案则有1宗，涉及区是居林，案件仍在调查中。

垃圾仍有可回收物 玻分类意识待加强

玻璃市州分类垃圾措施落实一年来，加央斯里布莱园的居民表现最佳，会主动将再循环物品与垃圾分类，至于分类垃圾意识尚需加强的是玻璃市港口廉价屋及渔民甘榜的居民。

玻州固体废料管理机构主任西迪接受本报专访时强调，该机构于2016年6月1日开始，已进行执法和开罚单，若不分类和屡犯者，可被罚款最高500令吉。

他说，该机构至今已发出12张罚单，犯规者并已全缴清款额。

他表示，玻州一天垃圾量达200吨，而且一旦仔细检查垃圾场，在林林总总的垃圾当中，里头还可搜出一些可回收的资源，证明玻州居民的分类垃圾意识有待加强。

他说，通过垃圾分类，可延长垃圾土埋场的使用寿命，呼吁民众为保护环境献一分力。

另外，西迪指出，州内共有234个住宅区在玻州固体废料管理机构管制下，其中加央斯里布莱园的居民表现最佳，会主动将再循环物品与垃圾分类。

西迪表示，至于分类垃圾意识尚需加强的住宅区，是玻璃市港口廉价屋，即渔民甘榜范围的居民。