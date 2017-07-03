队长：这不是最强的我们 人才辈出德天下 体育新闻

（莫斯科3日综合电）洲际杯决赛，德国1比0战胜智利顺利夺冠。在这届比赛前，也许没有人会想到这支德国二队能突出重围，勇夺冠军。这次夺冠也体现了德国足球深厚的实力以及源源不断的人才储备，在两天前的欧青赛决赛中，德国战胜西班牙夺冠，他们已逐渐开启了属于自己的王朝。

在决赛中，德国打得非常地聪明，并没有与智利打对攻，相反防守却做得相当的稳健。从OPTA统计来看，德国全场不过8次射门，而对手高达20次，但德国却抓住智利队的一次失误，完成了进球。这样的胜利方式与半决赛战胜墨西哥非常相似，而这也符合当前讲究实用的足球潮流。

对于洲际杯，德国主帅勒夫的目标很明确，那就是考察新人，为明年世界杯储备力量。因此，他让大批主力休整，招入了大量新人。本届德国队是洲际杯平均年龄最小的球队（23.8岁），在本届杯赛之前，他们23人总共合计代表国家队出场次数不过181次，还有绝大一部分是第一次入选国家队。

但就是这样一支年轻缺乏大赛经验的球队展现惊人的战斗力。5场比赛，他们打入12球，丢5球，以4胜1和的不败战绩夺冠。

男女足均实现大满贯

此前，德国队已拿到四次世界杯冠军和三次欧国杯冠军，青年队也曾在1981年获得U21世青赛冠军（联邦德国时期），而民主德国曾在1976年获得奥运会男足冠军，加上此次洲际杯，他们毫无疑问实现了足坛冠军的大满贯。倘若算上女足，德国也在世界杯、欧国杯和奥运会均夺过冠军，完成大满贯，德国足球的底蕴着实惊人。

队长德拉克斯勒透露了德国队战斗力强悍秘诀：“我们不是德国B队，在我们的心目中，我们都知道我们代表德国，每个人都很珍惜这样的机会，这还不是最强的我们。”

在这支德国二队中，几乎所有人都希望给勒夫带来好印象，他们充满良性的竞争，谁都希望能参加明年的俄罗斯世界杯，每个人都有危机意识，为自己的位置而战。于是，勒夫无论派什么人出场，他们总能全力以赴，没有任何保留的去拼命，这才是这支德国二队强的原因，至少态度非常积极。

幕后功臣：勒夫

凭斯廷德尔进球，德国队在洲际杯决赛1比0战胜智利，获得冠军，而这支德国队中最值得称道的是主帅勒夫。

数据可以说明一切。自从2006年世界杯后接替克林斯曼出任德国队教头之后，迄今勒夫已率领德国队参加152场比赛，取胜102场，胜率达到67.1%。更恐怖的是勒夫的球队在正式比赛中的战绩：94场比赛，74胜11和9负，进254球失69球，胜率达到78.7%。

勒夫执教的德国队逢大赛必进4强，3年前的世界杯和今年的洲际杯都拿冠军。勒夫的荣誉室只差一座德劳内杯（欧国杯）。

对于此次率队夺冠，勒夫表示：“这些年轻的球员取得一项非常了不起的成就，这在德国足球的历史上也是独一无二的，他们真的非常出色，我为这支球队感到骄傲。”

“他们对于胜利的渴望让人感到难以置信，因此他们能够夺冠绝对是理所应当的。和本届杯赛刚开始时相比，球队中的每个人都取得了非常大的进步。”勒夫补充。

揽金球金靴大赢

德国在本届洲际杯夺取的荣誉不只是冠军，还拿下了金靴奖和金球奖，成为赛会当之无愧的最大赢家。

金靴奖的得主在德国的戈雷茨卡、维尔纳和斯廷德尔之间决出，他们都打进3球。最终，凭借3粒进球和2次助攻，维尔纳获得奖项。赛事最佳球员的奖项即金球奖，则被授予洲际杯冠军德国队的队长德拉克斯勒。

金手套奖的得主被授予了智利队的门将布拉沃。在对阵葡萄牙队的半决赛中，布拉沃在互射点球中扑出了葡萄牙队的全部3个点球，令人印象深刻。