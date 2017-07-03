《败者为王》拉队北上 李宗伟家乡拍摄 娱乐新闻

（大山脚3日讯）羽球一哥拿督威拉李宗伟自传电影《败者为王》的摄制队抵一哥家乡槟城大山脚拍摄！

据了解，来自吉隆坡的摄制队数天前拉队北上槟城，并在大山脚某民宿落脚，如火如荼筹备拍摄。

当地居民透露，约3天前该民宿就开始出现了十多辆轿车、客货车和卡车，还有数十名人员，引起居民注意。

她说，这几天观察到一些住宿者穿着印有“败者为王”字眼的衣服，昨日（2日）则看有一群人在民宿举行仪式，对方还切烧猪和点鞭炮助兴，场面相当热闹。

她因此更加确定有关人员是《败者为王》的电影摄制队，并且正在举行开镜仪式。她之后走到该民宿，希望可以看到可能有参与演出的李宗伟本人，虽然她最终没有看到李宗伟，却有幸看到饰演李宗伟童年的小李宗伟，在民宿外的空地练羽毛球。

锁定大山脚数个地点

记者今日到民宿询问摄制组，惟发言人要求保持低调。

据了解，摄制队已锁定大山脚数个地点拍摄，据知，美食天堂伯公埕为其中一个取景地点。

据知，该电影征求大山脚民众饰演临时演员的通告近日也在各社交媒体广传，根据通告内容，电影欲征求的角色包括各族及各年龄阶层的路人、咖啡店顾客、羽球比赛观众等。

今年4月初，摄制队结束在武拉必举行的第4场也是最后一场的电影试镜后，制片人詹贤恩、导演马逸腾及李宗伟胞兄拿督李宗顺当时在记者会上说，电影确定会到大山脚武拉必李宗伟儿时生活的地方取景，以呈现李宗伟最真实的经历。