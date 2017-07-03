油站女人形广告牌遭“非礼” 本尊斥猥琐男别太过分 国内新闻

一些猥琐男对人形广告牌作出猥亵的动作，有伤风化之举令人不齿。

一些猥琐男对人形广告牌作出猥亵的动作，有伤风化之举令人不齿。

一些猥琐男对人形广告牌作出猥亵的动作，有伤风化之举令人不齿。

一些猥琐男对人形广告牌作出猥亵的动作，有伤风化之举令人不齿。

（吉隆坡3日讯）曾经令添油者感到“惊喜”的蚬标（Shell）油站女人形广告牌，竟遭一些男人“非礼”，模特儿本尊不禁开腔促这些猥琐男：别太过分！

社交媒体流传一些男子对蚬标油站真人比例的人形广告牌做出亲吻和其他荒唐的举动，这些举动激怒不少人，并谴责这些男子猥亵和性别歧视。

模特儿本尊诺莎菲拉（Nor Shafila Khairusalleh，25岁）表示，没想到自己的人形广告牌能使油站“活跃”起来，近而吸引了这种行为。

“如果他们做出的行为如把他们的手放在我的眼睛、拉我的鼻子或拥抱广告牌，我还能接受，因为只是海报。但若是倾向性行为，我想这太过分了。”

她说，起初她本身并没有很认真看待这些男子恶作剧的行为。

她日前告诉《星报在线》说，“也许他们只想瞎搞，但我感到受侮辱，就算那只是我模型的广告牌。”

霹雳州蚬标油站一名女经理坦言，连丈夫也对这些猥亵照片感到不自在。

“它们只是照片，所以我没有很生气。我只希望没人有再继续拍摄类似的照片。你可以开玩笑，但就不要是负面的。”

她透露，有者劝她报警或采取法律行动对付恶搞者，她也直言，若情况继续，她将会做出考虑。

诺莎菲拉手持矿泉水的人形广告牌就设在油泵旁的转角处，营造出一种“从旁杀出”的错觉而令到许多首次碰见的添油者感到“惊喜”（惊吓？），因而在社交媒体上广传，之后她本人也曾特意在脸书发文道歉。