八字相克被打到残废 9岁童见到狠母照就怕 国际新闻

（西安3日综合电）陕西神木9岁男童小旗旗年纪小小就十分命苦，3岁时被母亲刘小芳虐待至重伤，致脊椎损伤、手脚严重痉挛变形等，多年来需接受手术和复康治疗。其母所以狠下毒手，竟因听信算命先生说她与儿子“八字相克”。小旗旗后来跟着父亲生活，如今只要听到妈妈二字就害怕，更怕得撕掉妈妈的照片。

据悉，刘小芳在怀着小旗旗时，曾请算命先生算命，算命先生说孩子与她“八字相克”。刘小芳其后曾多次吃药堕胎，而小旗旗出生后，刘小芳欲以10万元（约6万3000令吉）卖掉小旗旗，但遭小旗旗父亲闫彩斌反对。小旗旗满月后，刘小芳把他扔到神木县医院附近马路上，被闫彩斌发现，只好将孩子交由祖父母照顾。

小旗旗3岁时，被刘小芳强行带走，对他又打又骂，不给吃饭，还要睡地板。2011年7月，刘小芳更狠心下重手打伤小旗旗。经诊断，小旗旗出现颈髓水肿、身体多处骨折、脊椎损伤、手脚严重痉挛变形、双手呈90度向内弯曲、大小便失禁等症状。事后闫彩斌曾报警小旗旗被打伤，警方却未立案。

这些年，闫彩斌带着儿子在陕西、深圳和上海等地求医，已花了30多万元医病。三年前，医生说小旗旗四肢需进行二次矫形手术，但手术后孩子都仍未必能站立，双手若恢复不错，则可简单的抓握。各医生评估康复时间也不同，由几年至十数年都有可能，康复的最终效果无法确定，只能边做边看。

经过6年的康复训练，目前小旗旗身体已有进展，由除了头部以外其他部位不能动，到现在可以自己靠墙站一分钟，抬脚迈步，大小便有点知觉。但小旗旗现在一看到母亲的照片就会害怕得想撕掉照片。