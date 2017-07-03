对卡塔尔最后通牒 中东4国延后48小时 国际新闻

（利雅德3日综合电）沙地阿拉伯等4个国家周一同意科威特的要求，把对卡塔尔的最后通牒时间延后48小时。

沙地阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及与巴林等4国，指控卡塔尔支持恐怖主义组织，在上月5日宣布与卡塔尔断交。这4个国家于23日提出一份所谓的最后通牒，对卡塔尔列出13项要求，包括关闭半岛电视台（Al Jazeera）、断绝与恐怖组织、意识形态组织与教派组织的关系，降低与伊朗之间的往来，以及关闭境内的土耳其军事基地等。

这4个国家给卡塔尔10天考量，原本期限将在7月2日届满，如果卡塔尔拒绝接受要求，将采取进一步制裁。

卡塔尔外交部长穆罕默德上周六表示，卡塔尔不会接受4国提出的要求，指这些要求的目的不是为了打击恐怖主义，而是为了限制卡塔尔的主权。

根据官方沙地新闻社周一公布的4国联合声明，他们同意科威特提出的要求，把通牒的最后期限延后48小时。

官方科威特新闻社周一报道，科威特政府已经收到卡塔尔对阿拉伯国家所提要求的回应，但并未说明卡塔尔是否如预期的、拒绝接受要求。但报导中指出，科威特元首萨巴赫要求沙地阿拉伯等4国，延长最后期限至少48小时。

在波斯湾国家危机爆发后，科威特一直扮演调停角色，而美国政府也支持科威特所做的努力。