粉丝目击“双宋”峇里岛搭同车 乔妹：没有回应价值

（首尔3日讯）“双宋”宋仲基和宋慧乔去年合作韩剧《太阳的后裔》再创事业高峰，两人因此多次传出假戏真做，双方经纪公司都坚决否认。上月再传他俩同游峇里岛，MBC电视台《Section TV》透过宋慧乔私人IG循线找到下榻酒店，到当地取材，做法引发争议，MBC电视台道歉后仍本周照常播出，访问一名铁粉，该名粉丝表示：“在峇里岛机场等了宋仲基，没多久后宋慧乔也来了。”不过宋慧乔经纪公司不愿多做回应，仅向媒体表示：“没有回应的价值。”

《Section TV》昨天的爆料内容无其他照片或影片佐证，消息来源是一名韩流狂粉，该名粉丝表示自己得知宋仲基要去峇里岛后，在机场苦候，见到宋仲基没多久后宋慧乔也出现。而一路跟着宋仲基的粉丝透露：“宋慧乔和宋仲基搭同一台车子，不过下车会刻意分开。”粉丝也称两人的确下榻在同一酒店。

《Section TV》在播出最后强调：“我们只是忠于事实做出报道。”但并未在节目上针对上周的争议致歉，节目上也没有除了目击者外的佐证资料，再次引来网友围剿，盼电视台能给予两人空间。(台湾苹果日报)