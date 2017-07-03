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发文“你就是谎言” 刘亦菲被爆分手宋承宪
娱乐新闻

3/07/201712:26

宋承宪（右）和刘亦菲屡传情变。

宋承宪（右）和刘亦菲屡传情变。

29岁“中国神仙姐姐”刘亦菲与大她11岁“欧巴”宋承宪，前年认爱后屡传分手，继日前宋承宪被爆以“不能再给你幸福”单方面向刘亦菲提出分手，前晚深夜刘亦菲突然发文，以“不管你多么真诚，遇到怀疑你的人，你就是谎言”，引发网友怀疑她所指的正是宋承宪，2人异国恋再受考验。

（北京3日讯）前天深夜，刘亦菲在微博发文，照片中，刘亦菲闭眼靠在猫咪身上，同时分享一段文字：“不管你有多么真诚，遇到怀疑你的人，你就是谎言。不管你有多么单纯，遇到复杂的人，你就是有心计。不管你有多么的天真，遇到现实的人，你就是笑话。不管你多么专业，遇到不懂的人，你就是空白。所以，不要太在乎别人对你的评价，你需要的只是做最好得自己，独一无二的自己。”

不少网友怀疑刘亦菲贴文“你就是谎言”，指的就是绯闻男友宋承宪，忧心2人恋情恐怕已经说再见，不断替她加油打气“神仙姐姐要加油，看好你和欧巴的恋情哦”、“安安静静守护才是偶像最大的动力”，盼望2人感情依旧甜蜜，至截稿为止，双方仍未回应感情事。#（取自自由时报）

刘亦菲在微博发文“你就是谎言”，让人忧心。

刘亦菲在微博发文“你就是谎言”，让人忧心。

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