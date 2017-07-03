【霹杂货行96周年晚宴】方志民：不满交涉没进展 杂货商“减买”雀巢产品

（怡保2日讯）马来西亚杂货商总会总会长方志民指出，针对雀巢（NESTLE）于2年前发出新指南禁止杂货商退还旗下出产逾80种的雀巢物品，基于2方交涉都没有任何进展，杂货商议决展开“减买”行动，以对该公司的做法表达强烈不满。

“既然在将近2年的时间，雀巢都不愿与同业们接洽商讨以取得解决方案，因此，总会在理事会议已议决往后减少购入雀巢旗下的物品。”

方志民周六晚出席霹雳杂货行庆祝成立96周年纪念晚宴，致词时如是披露。

他说，在市场面对经济低迷的情况，同业赚取的只是蝇头小利，而厂家如果不懂得评估市场的情况及与同业保持良好关系，该会会员也只好被迫减少向相关厂家引进货源。

较后时，询及总会的下一步行动，方志民强调，到目前为止，仅是通过报章表达不满，还没有到号召会员“罢卖”的地步。

他补充，不允许退货的指南造成许多的会员面对压力。以包装面来举例，杂货店必须售出12包面，才能赚回1包面的成本，根本是赚取小利而已。

另外，针对互联网购趋势，也是昔加末杂货商公会会长的方志民乐观指出，虽然大家包括会员都在议论阿里巴巴创办人马云与我国政府合作的数码自由贸易网络平台，惟，他笑称，马云的网购不可能会出售“食用油”或是“蚝油”。

蔡尚国吁同业参与转型计划

也是筹委会主席的蔡尚国致词时呼吁州内的同业，朝向转型的目标，参与政府推出各种的转型计划，以在经济低迷之景稳住生意，走出困局。

此外，霹中总总会长拿督刘瑞裕认为不能轻视网购的趋势和影响力，呼吁该会同业关注，与互联网接轨寻找开拓另一个商机。

霹雳杂货行在会上捐出各3000令吉给3所华小即贞德隆同汉华小、打扪兴华华小及埔地华小。

出席者包括霹中总署理总会长罗润强局绅、杂货商总会署理会长兼森美兰杂货公会会长锺志海、副会长兼马六甲零售商公会会长赖瑞林局绅、副会长兼吉打杂货商公会会长王孙义、副会长兼笨珍商果杂货商公会会长陈树豪、副总务兼槟城商业联合会会长陈贞耀、副总务兼吉兰丹杂货食器商公会会长高一瑞等人。