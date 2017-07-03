行李藏100公斤金条 10大马“金驴”日本遭扣 国内新闻

（吉隆坡2日讯）大马人成为“金驴”，向日本走私黄金。

继香港及韩国后，大马也成为走私黄金的其中“出口国”，大马人为了走私黄金可获酬劳，挺而走险，非法向日本走私黄金。在今年4月，即有10名大马国民走私不成遭揭事件。

这些“金驴”试图走私100公斤金条入境日本不果，东窗事发，总值约2000万令吉的金条遭日本机场扣押。

根据日本网站《Japan Today》报导，有10名大马公民在今年4月取道大阪关西国际机场入境日本时，在行李中暗藏高达100公斤的未申报金条，当场遭揭发后面对金条遭扣押充公。

报导说，这些大马公民是在未呈报金条情况下试图进行走私活动，唯却在入境时遭揭发，据报这些被扣押的金条市值高达5亿日圆（相等马币1910万令吉）。据报导，自日本在2014年4月提高介于5至8％的消费税后，黄金走私活动日益猖獗。

在此之前，多数黄金走私客取道香港及韩国入境日本，唯马来西亚也成为黄金走私客的“新出境”国家，以闪避执法当局的取缔行动。

在不久前发生的走私活动中，5名来自爱知县的妇女在今年6月入境名古屋中部国际机场时被发现走私30公斤的金条，其中四人持有韩国国际护照。据了解，这些“金驴”每次走私可从每入境1公斤的金条中获取1万日圆的“酬劳”。