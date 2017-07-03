6万商家申报消费税有误 关税局忠告后追回2亿 国内新闻

（吉隆坡2日讯）在向国内6万多名商家发出“忠告”后，国内关税局在短短三周内已为国库增加2亿令吉收入，相信在未来3个月“收入”将攀升至10亿令吉。

接掌大马关税局届满100日的关税局全国总监拿督苏布罗玛廉指出，该局是在三周前发现全国已注册的44万4000名消费税商家中，其中有6万2000名商家的消费税申请表出现疑点，不符实情。由于面对人力不足，难以逐一的针对这些商家作出深入审计，该局遂改以“先君子后小人”的温和手段，向这些商家发出“忠告”通知信。

“若我们要逐一的针对这些商家的账目作出稽查，那可能需时数年，所以我们先向商家发出忠告信，告知消费税申报的计算可能有误不符，要求重新计算。果真该措施有效，在3周内这些商家重新上缴消费税收，使该局再增加2亿令吉的收入。”

他相信在接下来3个月，将从这些商家再获取的收入将为添加至10亿令吉之钜。

苏布罗玛廉向国文“大马周日”报说。苏布罗玛廉在今年3月举行的记者会上即透露自2016年4月至今年3月，累计共有约7万份的可疑消费税申报表，这些申报表被指商家减少申报销项税或多申报进项税。

他说，该局要求这些商家修正申报表，以向关税局重新提呈申报。