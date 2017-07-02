林冠英：同学拒与囚犯孩子做朋友 童年虽孤独但家庭有爱 国内新闻

（八打灵再也2日讯）槟城州首长林冠英表示，虽然本身的童年因为同学不愿与囚犯孩子做朋友，而度过一段孤独的童年，但因为生在一个有爱的家庭，童年不算困难。

“我不可以说我的童年是困难（difficult)，只是比较辛苦(tough)。虽然我爸爸（林吉祥）在我童年的时候入狱，其他小孩不太愿意跟我做朋友，童年过得比较孤独。但我在充满爱的家庭成长，所以我的童年不算困难。”

他说，辛苦是因为小孩子会认为，被送入监狱的都是坏人，所以他们会开始抨击也不愿跟囚犯的孩子交朋友。

他指出，童年可以是辛苦的，但只要父母是充满爱的，就可以度过这一切。

林冠英今日出席漫画家番茄为他所画的自传漫画签书会上，被主持人询及童年会否因为林吉祥入狱而觉得困难时，如是表示。

主持人询及，林吉祥父子当年入狱是因为时任首相敦马哈迪的政策所致，而随着马哈迪加入反对党并与希望联盟合作，林冠英是否已经原谅敦马。

林冠英说，当敦马加入反对党时，他的确有思考过这个问题，但林吉祥提醒了他，必须把自己的事情放在一旁，因为国家更为重要，而作为前首相，敦马却愿意离开巫统，加入反对党，他觉得大家应该要先携手一同解决国家问题。

“他加入反对党后，他也承任自己在担任首相时所做的事情，但他强调自己的户头里没有100万美元，但因为一马发展公司丑闻，这个国家毁了，所以他作为前首相，决定离开巫统拯救马来西亚。大家都知道我国面对困难，所以我们必须设法解决，这的确不简单，但我们有更大的问题要解决，让我们先解决这个大问题，才能够为后代拯救这个国家。”

对于购屋事件，他再次强调，本身是向银行贷款及用自己的钱购买该房子，而卖屋给他的人也没有从中获得什么好处，他会证明这一切。

他表示，由于购屋事件已经进入司法程序，他不便多做回应。

在环保课题上，林冠英在致词时说，槟城曾是最肮脏的城市之一，但在行动党接管槟州后，该州已经成为最干净的州属。

他说，槟州鼓励人们使用自己的购物袋，若要求塑料袋就必须付20仙购买塑料袋，而这项政策是每天都在实行。

另外，最受关注是槟州伐木问题，林冠英说：“我们（槟州）感到骄傲的是，我们没有动过森林保护区的任何一寸土地，我不否认有非法伐木问题，但这个我们会采取行动。”

坦承对大选感担忧 冀看到大马人海啸

林冠英坦承，本身对第14届大选感到担忧，但他希望下届大选不是重演2008年的政治海啸，而是希望看到马来西亚人的海啸。

他说，任何问题都需要时间做出调整，希望人们可以给予反对党一些时间解决内部问题，之后将全力迎战大选。

另一方面，询及行动党未来接班人的问题，林冠英也表示，任何的事情都需要时间调和，而行动党是一个包容性的政党，大家都是以团队姿态工作，所以要大家无需对接班人问题感到担心。