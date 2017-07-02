颗颗具水准 顾客怀信心 孖仔肉粽30年历史 做生意

报道、摄影：朱育铃

在芙蓉，孖仔肉粽堪称街知巷闻。

从一个在巴刹摆卖粽子的小档口，发展到今天一个具规模的肉粽专卖店，可说非常不容易。特别是，近年来网络发达，许多家庭主妇也通过网络售卖粽子，孖仔肉粽要如何在激烈的竞争中保持“龙头老大”的地位，无疑也是一大挑战。

芙蓉孖仔肉粽糕点企业东主许礼叠接受《光华日报》访问时说，无可否认，近年来粽子的竞争很大，尤其是端午节的时候，更多人在网络上销售粽子，但是他认为，“有比较，才有进步。”

就像今年端午节，孖仔肉粽的订单就比往年增加许多。“很多网络卖家一年才出来卖一次粽子，顾客下订和尝试之后，第二年就会找回我们。”

孖仔肉粽在市场上已有30年的历史，基本上都能维持每一颗肉粽的味道和水准，这也是顾客对孖仔粽子的信心和放心。

店名大有典故 老板乃双生子

孖仔肉粽，之所以取名为“孖仔”，原因很简单，因为许礼叠是双生子。原本双胞胎弟弟曾经也与他一起经营肉粽，后来已经转做其他生意。

许礼叠从小就在芙蓉巴刹“混”大，许多小贩都认识这一对孖仔兄弟。这对孖仔兄弟当年本来在巴刹里卖鱼丸，同时也帮忙年迈多病的契妈卖粽子。

后来契妈体弱无法继续再卖粽子，孖仔兄弟便学习裹粽，正式接手卖粽子。

许礼叠笑着说，由于本身也非常爱吃肉粽，接手契妈的生意后，也不断的改良肉粽的味道，接着更批发到芙蓉和吉隆坡等州属，平均日销千余颗粽子。

不说不知，早在九十年代，许礼叠派出3名伙计参加端午节裹粽子比赛。比赛当天，许礼叠准备好所有的配料让伙计现场裹粽，结果3名伙计在比赛中囊括前三甲，孖仔肉粽更因此而声名大噪。

他说，以前，粽子只属于端午节的桌上必备美食，“我很爱吃粽子，觉得为什么不能把粽子变成随时可以入腹的食物呢？”

于是，许礼叠开始把粽子送到各大小食中心摆卖，久而久之，肉粽就像其他点心和包点一样，成为普遍的食品，广为众人所接受。

为了应付庞大的市场需求，许礼叠还研发出炒煮糯米和配料的机器，然后才靠人工裹粽。

“机器炒糯米和配料更为均匀，鲜少出错，也节省不少时间。”

13种口味飨客 游客一吃难忘

如今，民众每天都可在位于亚沙新村的芙蓉孖仔肉粽糕点企业买到品质保证的香喷喷肉粽。每到端午节来临，孖仔肉粽还推出13种不同口味的粽子，让老饕们一饱口福。

不过，由于后来觉得批发肉粽挺累人，加上经常遭代理鱼目混珠，影响声誉，孖仔肉粽就不再从事批发，一律由自家人零售粽子，日销百余颗粽子。

坦白说一句，撇开端午节推出的多种口味粽子不说，孖仔肉粽真的诚意满满，一颗肉粽夹带着好多块的猪肉、一整块香菇、咸蛋黄、虾米等，口感十足。不是刻意吹捧，吃过了孖仔肉粽，恐怕你日后对别家的肉粽会有所挑剔。

殊不知，凡有中国游客到芙蓉，只要品尝一颗孖仔肉粽之后，就会向他买入大量粽子返回中国；甚至有不少新加坡顾客总爱在端午节向他预定粽子。

相信这也是孖仔肉粽能在市场上立足30年主要原因，毕竟真金不怕火炼。

许礼叠认为，没有最好，只有更好。所以，他除了时时刻刻确保维持孖仔肉粽的水准，也不断自我提升，希望能够做出更可口美味的粽子。

“每次有机会到外州或外国，我都会想要尝一尝当地的粽子，除了比较粽子的口味之外，也希望藉此改良或研发出更多不同口味的粽子。

他发现，在中国和台湾，已经采用真空或冷藏方式，把粽子销售到各大超级市场，让粽子成为非常普遍的食品。

欲在大马开拓 真空冷藏市场

对于利用真空或冷藏方式销售粽子，许礼叠甚感兴趣。

他透露，有意在马来西亚开拓真空冷藏粽子的市场，“一般上，多买的粽子放在冰箱冷藏2个星期，拿出蒸热之后，仍可享用到肉粽的可口与鲜甜。”

因此，他认为，利用真空冷藏方式可把粽子销售至各大超级市场。

只不过，马来西亚不像中国和台湾属于单元种族国家，马来西亚必须面对清真食品的关卡，所以他迄今依旧停留在裹足不前的阶段。

他说，儿子已逐渐长大，他也逐渐将棒子转交给儿子，未来将期待与儿子一同打造粽子市场，实现尚未实现的梦想。