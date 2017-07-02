塑料厂大火蔓延 仓库烟花四溅 国内新闻

（新山2日讯）一间塑料厂今午遭火神光顾，火势蔓延至旁边存放烟花的仓库，现场烟花四溅。

该起火患于今午5时发生，在士乃第三工业区3发生。身在现场的民主行动党士乃区州议员黄书琪接受《光华日报》访问时说，火患是从工业区内一家塑料厂开始。大火燃烧50分钟后，火势蔓延至旁边存放烟花的仓库。

“一开始现场只是冒出黑烟，后来火势蔓延至旁边存放烟花的仓库后，现场烟花四溅。”

没消防栓 影响灌救

她说，火患发生后，尽管有2辆消拯车到场灌救，但因现场没有消防栓与足够水供，2辆消防车在用尽车内水源后，被迫离开去补水。

她续说，消拯员较后回到现场重新灌救，消拯车也增至3辆，才衔接足够长的水管至最近的消防栓，衔接水管共长200米。

她也说，由于现场烟花四溅，消拯员无法靠近火场，只能从外灌救。

她指出，该工业区长期以来没有完整消防设备。今次发生火患厂房旁的空地过去也曾发生火灾，终因没有足够水源，灌救不及，被烧毁殆尽。

另外，消拯局发言人受询时证实，存放烟花的一间100尺x40尺工厂燃烧起火。古来新镇消拯局于下午5时20分接获投报后，先派出6名消拯员到场灌救。随后古来消拯局和士古来消拯局也派出共11名消拯员到场支援。