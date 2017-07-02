垃圾场污水渗透文律河 新邦令金滤水站中断水供 国内新闻

（居銮2日讯）新邦令金制水梦魇重临，当地垃圾土埋场再度发生崩塌事件，造成大量污水渗透文律河，河水的阿莫尼亚含量一度测得11ppm（百万分率），高出正常净水的2.0ppm逾5倍。

当地滤水站今日已停止产水，新邦令金区域水供被迫全面中断。

国家水务委员会主席兼民政党新邦令金国会议员拿督梁德明说，柔佛水务公司已着手安排从笨珍调集水源到新邦令金作为紧急应对方案，以舒缓新邦令金15万用户的困境。

“目前，当局（柔佛水务公司）正在计算水压、用量，会尽快做出上述安排优先处理新邦令金断水的迫切需要。”

他指出，此次事件的祸首为新邦令金垃圾土埋场再度崩塌所引发，拥有该座垃圾场管理权限的南方环保有限公司（SWM）有着不可推卸的责任。

他透露，日前已经向内阁及总检察署提呈备忘录要求加强2006年水务工业法令第121条文，以便国家水务委员会在未来能够拥有更大的权限对付所有涉嫌污染水源的公司。

他说，南方环保有限公司已经着手启动修复工程，他身为新邦令金的国会议员，承诺将严厉监督工程进展。

梁德明也说，新邦令金垃圾土埋场的提升工程也在如火如荼的进行中，预计可以在8月份即投入试用，如无意外在9月份就能如期全面投入服务，届时就能暂时解决新邦令金逢雨就制水的窘境。

新邦令金垃圾土埋场自今年1月24日发生崩塌事件以来，制水事件就频频发生。根据早前报道，频率为一个月制水2至3次，每次1至3天不等，已经严重干扰当地居民的日常生活。

本次的崩塌事件再度严重影响当地水供，柔州水务公司尚未宣布何时才能恢复滤水站运作。