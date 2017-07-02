张盛闻办公室联办 森“丁丁市集”7日开跑 国内新闻

（文丁2日讯）为将芙蓉规划为文创及文化地方，马青总团长拿督张盛闻办公室将展开第一波试跑活动，并于下周五（7日）在森州文丁推广“丁丁市集”，让宁静的小镇注入文创新元素。

“丁丁市集”是由张盛闻上议员办公室联合文丁村委会、青农社及初心文创教育发展协会联办，并于下周五（7日）下午5时至11时，在文丁大街万能万字票店旁的空地处举行。

现场将设有农业、客家算盘子、客家粽子、客家硫瑯女及锡米展示（让大家对锡矿工作有进一步了解）、科学发明展示、亲子游戏等摊位。

张盛闻今天在记者会上说，“丁丁市集”是他们推展文创及文化芙蓉政策具体贯彻的其中一项前导活动。

他说，希望该活动能够把宁静的文丁注入新元素，并且把年轻文化、青年农业、客家文化、科学发明及美术设计等领域在文丁融汇。

他指出，活动缘由来自于文丁过去是锡矿开发及位处联邦一号公路而繁荣，因此藉由这老元素而举办这项别开生面的活动。

他说，他们将邀请本地商家及一些年轻人摆摊，希望在老地方能够接受新概念，并且结合传统及年轻玩意，开拓文化的创意。

“现场也会有适合一家大小的亲子游戏摊位，而且也邀请芙蓉美术家带领小朋友就地取材在现场墙壁进行壁画创作。”

他希望活动获得大家踊跃参与，倘若活动举办成功 不排除将会每月一次在文丁举行，同时，也预计会推展到汝来、武来岸及芙蓉沉香举行。

任何询问详情，可联络林文杰010-9264968。

出席者有马华芙蓉区会主席萧开文、署理主席俞熙龙、森州马青团长廖国赈、汝来市议员赖振光、青农社森州主席池千开、成员李荣源、杨千篁及拉曼大学财务管理系副系长张学川等人。